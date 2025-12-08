Hà Nội

Trăn Anaconda giữ nguyên kích thước khổng lồ suốt 12 triệu năm

Trăn Anaconda giữ nguyên kích thước khổng lồ suốt 12 triệu năm

Theo nghiên cứu, trăn Anaconda đạt kích thước khủng từ cách đây 12 triệu năm. Từ đó đến nay, loài trăn này không thay đổi kích thước.

Tâm Anh (TH)
Loài trăn Anaconda đạt kích thước tối đa vào thời điểm cách đây 12 triệu năm và vẫn giữ nguyên kích thước đó cho tới ngày nay. Ảnh: Andres Alfonso-Rojas.
Loài trăn Anaconda vẫn phát triển mạnh ngay cả khi nhiệt độ giảm và môi trường sống bị thu hẹp đã khiến nhiều loài bò sát khổng lồ khác tuyệt chủng vào hàng triệu năm trước. Ảnh: Jorge Carrillo-Briceño.
Theo nghiên cứu mới công bố ngày 1/12, kích thước cơ thể trung bình của trăn Anaconda khổng lồ vẫn không đổi kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu tiên trong hồ sơ hóa thạch cách đây khoảng 12,4 triệu năm, vào thời kỳ Trung Miocene (từ 16 triệu đến 11,6 triệu năm trước). Ảnh: Chris Tefme/Shutterstock.com.
Vào khoảng 12,4 triệu đến 5,3 triệu năm trước, nhiệt độ ấm áp, vùng đất ngập nước rộng lớn và nguồn thức ăn dồi dào đã giúp nhiều loài động vật phát triển lớn hơn nhiều so với họ hàng hiện đại của chúng. Tuy nhiên, rất ít loài động vật khổng lồ này còn tồn tại đến ngày nay. Ảnh: Gerard Lacz / Deposit Photos.
Trăn Anaconda là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành, mỗi cá thể có thể đạt chiều dài trung bình từ 4 - 5m và con trăn Anaconda lớn nhất có thể dài tới 7m. Ảnh: worldanimalfoundation.org.
Các nhà khoa học không chắc chắn liệu trăn Anaconda có lớn hơn trong kỷ Miocene hay không nhưng chúng vẫn giữ nguyên kích thước khổng lồ như vậy cho đến ngày nay. Ảnh: worldanimalfoundation.org.
Để đi đến kết luận này, chuyên gia Andrés và các đồng nghiệp đã kiểm tra 183 đốt sống hóa thạch của ít nhất 32 con trăn Anaconda được thu thập ở Venezuela. Họ cũng sử dụng một kỹ thuật gọi là tái tạo trạng thái tổ tiên để dự đoán chiều dài cơ thể của loài trăn Anaconda cổ đại dựa trên đặc điểm của các loài rắn họ hàng. Ảnh: worldanimalfoundation.org.
Dựa trên những tính toán này, nhóm nghiên cứu phát hiện trăn anaconda dài trung bình khoảng 5,2m khi chúng lần đầu tiên xuất hiện vào thời kỳ Miocene 12 triệu năm trước - gần bằng chiều dài của trăn Anaconda ngày nay. Ảnh: worldanimalfoundation.org.
Đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa rõ tại sao trăn Anaconda không bị thu nhỏ kích thước theo thời gian giống như nhiều loài động vật khác cùng thời. Ảnh: worldanimalfoundation.org.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong.
Tâm Anh (TH)
