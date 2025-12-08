Hà Nội

Sau chỉnh trang vỉa hè, loạt cây xanh ở Hà Nội lộ rễ nguy cơ nghiêng đổ

Xã hội

Sau khi nhiều tuyến phố tại Hà Nội được cải tạo vỉa hè, hàng loạt cây xanh trồi gốc, lộ rễ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.

Ghi nhận tại tuyến phố Tân Mai, phường Hoàng Mai, nhiều hố cây trong tình trạng vữa bê tông phủ kín không được thu dọn, đẩy cây xanh vào trạng thái suy kiệt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.
Gốc cây bị đẩy trồi lên cao, mất toàn bộ sự liên kết tự nhiên với đất.
Rễ cây lộ hoàn toàn trên mặt đất.
Bê tông thừa đổ tràn xuống hố, khiến rễ cây không còn không gian phát triển.
Gạch vỡ, xi măng và đất đá bị đổ vào hố cây, khiến cây bị “ngạt” và khó tiếp tục sinh trưởng.
Dấu hiệu thi công cẩu thả dễ dàng thấy bằng mắt thường.
Phần rễ chính của cây lộ hẳn trên mặt đất.
Một số hố cây chỉ được xây gạch chắn giữ đất nhưng không được đổ đất.
Cây bị trồi rễ có dấu hiệu nghiêng.
Người dân lo ngại gốc cây bị bịt kín, nhiều cây rễ ngang bị xâm hại khiến cây khó có thể phát triển tốt.
Cây xanh đô thị cần được bảo vệ, đặc biệt không được làm tổn thương bộ rễ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cây. Trên thực tế, những quy chuẩn đó bị bỏ qua trong quá trình cải tạo vỉa hè.
#Chất lượng thi công vỉa hè #Nguy cơ đổ ngã cây xanh #Ảnh hưởng của cải tạo đô thị #Tác động môi trường đô thị #Quy chuẩn xây dựng vỉa hè #cải tạo vỉa hè ở Hà Nội

