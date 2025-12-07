Hà Nội

Phát hiện xe kéo 2.500 năm có hình rồng dát vàng ở Trung Quốc

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học tìm thấy một chiếc xe kéo 2.500 năm tuổi ở Trung Quốc, hai huy hiệu rồng dát vàng được tìm thấy cùng với chiếc xe.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Tại một nghĩa trang cổ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một chiếc xe kéo bằng sức người. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ước tính, chiếc xe kéo truyền thống này có niên đại khoảng 2.500 năm tuổi. Trong quá khứ thời Trung Quốc cổ đại, loại hình xe kéo này là phương tiện khá phổ biến. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Chiếc xe kéo này có hai bánh để chở khách, vận hành nhờ sức kéo của người phía trước. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Chiếc xe kéo dân gian Trung Quốc rộng 142,5 cm và dài 106 cm. Mỗi bánh xe có đường kính 140 cm và có 38 nan hoa. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ nhận thấy bề mặt xe được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo. Hai huy hiệu rồng dát vàng được tìm thấy cùng với xe. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Dựa trên vị trí và đồ trang trí trên xe, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, chủ xe có địa vị xã hội cao, có thể là một người cai trị. Sau khi tiến hành phân tích khảo cổ học về chiếc xe bằng những tiến bộ công nghệ, nhóm khảo cổ học có kế hoạch phục chế lại chiếc xe kéo này. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
