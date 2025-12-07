Kịp thời ứng cứu tàu hàng 1.500 tấn trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu hàng 1.500 tấn bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh về khu neo đậu an toàn.

Chiều 7/12, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 bị hỏng máy và trôi neo trên khu vực vịnh Đà Nẵng.

Khoảng 12h15 cùng ngày, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận thông báo tàu Tuấn Kiệt 68, trọng tải 1.500 tấn (do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng), trong quá trình neo đậu tại vịnh Đà Nẵng để sửa chữa máy, đã bị trôi ra phía ngoài cửa vịnh.

Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 nặng 1.500 tấn bất ngờ hỏng máy, tuột neo và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng.

Tại thời điểm báo tin, tàu trôi đến vị trí cách Đông Bắc cảng Tiên Sa khoảng 2,5 hải lý, trên tàu chỉ còn một thuyền viên. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ va vào đá ngầm gây tai nạn.

Nhận được thông tin, lúc 12h55 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08-11-01 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, do Thiếu tá Nguyễn Đức Tương làm thuyền trưởng, nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu Tuấn Kiệt 68 trở lại khu neo đậu an toàn trong vịnh Đà Nẵng.

Đến 15h, công tác cứu hộ đã hoàn tất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.