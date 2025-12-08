Triệt xóa điểm cá độ đá gà quy mô lớn ở An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khóm Thới Hòa. Bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực Tổ 9, (khóm Thới Hòa) có một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà, gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Mỹ Thới đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia đá gà, thu giữ hơn 37 triệu đồng, 02 con gà đang mang cựa sắt, 03 xe mô tô, 07 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

