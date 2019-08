Căn hộ view “cực đỉnh” của người đẹp suýt làm em dâu của Tăng Thanh Hà

Cách đây 7 năm tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 và gây ấn tượng mạnh với công chúng qua tiết mục múa công. Hoàng My cũng trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.



Công chúng chú ý và ấn tượng với Hoàng My hơn khi cô bắt đầu trở thành người yêu của doanh nhân điển trai Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng. Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trước mối tình này. Nhiều người cho rằng Hoàng My không xứng với Phillip Nguyễn từ ngoại hình đến phong thái.

Bẵng đi một thời gian, người ta thấy Hoàng My cắt phăng mái tóc dài. Sau đó, chuyện tình yêu tưởng chừng sẽ cho trái ngọt cũng tan vỡ. Và chính lúc đang ở trong hào quang showbiz, Hoàng My quyết định du học bằng chính suất học bổng mà mình giành được từ Học viện Điện ảnh New York (Mỹ), hiện thực hóa ước mơ trở thành đạo diễn.

Trở về Việt Nam sau những chuyến đi xa, Hoàng My đã tự sắm cho mình một căn hộ cao cấp với vị trí đắc địa vừa gần trung tâm TP.HCM vừa hướng ra tòa nhà Bitexco.

"Tuy không có ở Việt Nam thường xuyên để hưởng thụ cái view ra toà Bitexco sừng sững trên hai nhánh sông, hồ bơi tầng thượng tràn bờ như tắm trên đỉnh Olymper và những màn pháo hoa lộng lẫy, nhưng mỗi lần về mình sẽ làm tổ tại đây" - Hoàng My tâm sự.

Không gian trong nhà của Á hậu Hoàng My được thế kế đơn giản và tiện nghi. Căn nhà với thiết kế nội thất đầy đủ, cô có thể tập Gym tại nhà mà không phải đi đến phòng tập Gym, hay thả hồn vào bể bơi sau những ngày hè nóng bức.

Bên trong căn hộ của Á Hậu hết được bày trí hết sức thoáng mát tạo cảm giác dễ chịu cho người ở.