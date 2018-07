Cận cảnh "đại" công trình Resort lấn chiếm sông Hậu

Công trình xây dựng Cồn Khương River Side Resort có vị trí tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2, Khu dân cư Hoàn Mỹ, Cồn Khương (KV 3) phường Cái Khế với quy mô công trình như: Công trình xây dựng dân dụng (cấp III), móng, khung, cột bê tông cốt thép, xà gồ thép hộp, mái lợp tole. Số tầng xây dựng là 1 tầng. Về diện tích xây dựng của công trình là 1272.0 m2. Trong đó, có 15 nhà Bungalow (diện tích mỗi nhà là 56,5m2), cao 4,426 m; nhà đa năng có diện tích 424,5 m2, cao 8m; hồ bơi có diện tích 421 m2; sân đan kết hợp lối đi bộ là 488,9 m2… (Trong ảnh là phối cảnh dự án Cồn Khương River Side Resort). Theo quy định chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 10m (đối với đường số 17) và 3m (đối với đường B1), lùi vào so với bờ kè dọc sông Hậu tối thiểu là 10m. Tuy nhiên, hiện công trình đã xây dựng công trình sàn nhà kiên cố, đóng cọc bê tông cốt thép, lát gạch... lấn hẳn ra ngoài sông Hậu nhiều mét so với bờ kè đã được thiết kế. Tiếp đó, một khối nhà kiểu ngũ giác được chủ dự án cho xây dựng án ngự- lấn ra giữa con rạch. Hạng mục này được xây dựng kiên cố bằng trụ bê tông cốt thép, đóng cọc chiếm lấn ra ngoài giữa con rạch vốn là nơi nước từ sông Hậu chạy ra vào từ bao đời nay ở khu vực Cồn Khương. Theo giấy phép xây dựng số 1602/GPXD do UBND quận Ninh Kiều cấp ngày 24/8/2017 cho chủ đầu tư dự án nói trên là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Linh Phương (Công ty Linh Phương). Ngày 23/3, phường Cái Khế tiến hành kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Linh Phương về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình Cồn Khương River Side Resort lấn chiếm hành lang an toàn sông Hậu. Tuy nhiên, căn cứ khoản 2, Điều 76 (Nghị định 139/2017) của Chính phủ về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND phường thì hành vi vi phạm của Cty Linh Phương đã vượt quá thẩm quyền nên UBND phường này đã có tờ trình và gửi toàn bộ hồ sơ vi phạm của công trình trên đến UBND quận Ninh Kiều để xem xét xử lý. Trong tờ trình này, mức phạt mà UBND phường Cái Khế đề xuất là 110 triệu đồng và buộc khắc phục tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xây dựng lấn chiếm theo quy định hiện hành. Do không nhận được quyết định xử phạt của cơ quan cấp trên theo đề xuất (thời hạn xử phạt 7 ngày-PV), nên ngày 31/3, UBND phường Cái Khế đã có công văn “nhắc” UBND quận Ninh Kiều. Tuy nhiên cho đến nay việc xử phạt các hành vi vi phạm đối công trình của Cty Linh Phương vẫn chưa được triển khai. Ngày 9/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho rằng, mức phạt vi phạm của công trình dự án Cồn Khương River Side Resort thuộc thẩm quyền Thành phố, nhưng cán bộ ở bộ phận văn phòng của UBND quận nhầm tưởng thuộc thẩm quyền của quận nên trình lãnh đạo ký. Khi phường tiếp tục có công văn thì mới kiểm tra lại và thấy hồ sơ quá thời hạn xử lý. Dư luận đang đặt câu hỏi, phải chăng dù vi phạm của công trình dự án Cồn Khương River Side Resort xây dựng lấn chiếm sông Hậu đã rõ ràng, thay vì tiến hành xử phạt, buộc tháo dỡ phần vi phạm, thì các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm với lý do "nhầm" thẩm quyền xử lý suốt 4 tháng qua?

