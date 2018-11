Bên trong khu chung cư Eco Green City thu phí gửi xe "cắt cổ"

Dự án chung cư Eco Green City 286 Nguyễn Xiển được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 20.234m2 do Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng (Công ty Việt Hưng) làm chủ đầu tư (CĐT). Dự án khởi công vào quý 1/2015 và đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Chung cư Eco Green City gồm 4 tòa (CT1, CT2, CT3, CT4), mỗi tòa cao 35 tầng gồm 1 tầng hầm, tầng 1 đến tầng 6 là phần khối đế của công trình. Trong đó tầng 1, 2 có chức năng dịch vụ thương mại và văn phòng, tầng 3, 4, 5 có chức năng để xe, tầng 6 là tầng dịch vụ gồm thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Tuy đã được đưa vào hoạt động khoảng 1 năm, nhiều hạng mục công trình còn dang dở, nhem nhuốc, nhiều dịch vụ tiện ích được dân phản ánh là chưa có. Mới đây, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì có buổi làm việc với đại diện cư dân dự án chung cư Eco Green City 286 Nguyễn Xiển để làm rõ những tồn tại, bất cập liên quan đến dự án này như tiện ích nội khu, việc CĐT thu phí gửi xe cao so với quy định của thành phố… Theo cư dân phản ánh trước đó, hiện CĐT đang thu 80 nghìn đồng/xe/tháng đối với xe máy, 1,2 triệu đồng/xe/tháng đối với ô tô. “Nơi tôi ở được tính là xã nên mức giá trông giữ xe máy là 50.000 đồng/xe/tháng, ô tô là 500.000 đồng/xe/tháng, CĐT đang thu quá cao so với quy định. Chúng tôi thuộc huyện nên phải được áp dụng giá xe theo huyện, chứ không áp dụng theo quận được”, một cư dân tòa CT2, chung cư Eco Green City bức xúc. Về vấn đề này, UBND huyện Thanh Trì cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với Công ty Việt Hưng vì đã thu phí gửi xe máy cao hơn mức quy định của UBND TP Hà Nội. Cùng với đó là yêu cầu CĐT phải hoàn trả lại cư dân toàn bộ số tiền chênh lệch là gần 700 triệu đồng. Trước đó, cuối năm 2017, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định số 44/2017/QĐ- UBND ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Theo đó, tại Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành mức giá dịch vụ trông giữ ô tô hợp đồng theo tháng là 500.000 đồng/tháng còn đối với xe máy là 50.000 đồng/tháng. Quyết định trên cũng nêu rõ, đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), CĐT căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá thành phố quy định, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân. Theo ghi nhận của phóng viên, bên dưới tầng hầm nhiều khu vực chưa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đoạn tường dưới hầm xây thô, để trơ phần gạch nhìn mất mỹ quan. Hệ thống thang máy, cầu thang từ hầm lên sảnh vẫn nằm 'bất động' chưa khai thác sử dụng. Lối xe lên tầng 3, 4, 5 có chức năng để xe. Ngoài vấn đề nổi cộm như phí gửi xe quá cao so với quy định, hạ tầng, tiện ích nội khu không đúng với quảng cáo… Cư dân Eco Green City còn cho rằng CĐT đã cắt xén, thay đổi các thiết bị kém chất lượng, với giá trị thấp hơn so với thoả thuận ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ. Bên cạnh đó, cư dân còn phản ánh việc CĐT tính diện tích thông thuỷ không đúng quy định, gây thiệt hại cho mỗi căn hộ hàng mét vuông; chiều cao thông thuỷ nhiều diện tích sàn không bảo đảm theo tiêu chuẩn... Trước những bức xúc, phản ánh của cư dân về việc thu phí trông giữ xe quá cao, ngày 17/10 Công ty Việt Hưng đã có thông báo gửi UBND huyện Thanh Trì về việc thu phí trông giữ phương tiện tại dự án Eco Green City.

