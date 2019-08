Bất ngờ khi ghé thăm nhà của các Hoa hậu, Á hậu sau khi đăng quang

Hoa hậu Tiểu Vy cùng bố mẹ sống trong căn nhà khang trang và tiện nghi ở khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đây cũng nơi mẹ hoa hậu mở cơ sở làm đẹp. Tiểu Vy chụp ảnh cùng bạn bè ở phía trước ngôi nhà mà cô sinh sống cùng gia đình. Khu phố cổ Hội An - nơi Tiểu Vy sinh ra và lớn lên. Á hậu Huyền My sống cùng bố mẹ trong căn biệt thự rộng 800m2 ở Hà Nội. Chốn đi về của người đẹp được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. Huyền My đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi "hoa hậu Việt Nam 2014". Bố của Huyền My làm ở Viện Hàn Lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ làm việc ở thẩm mỹ viện. Một thời gian sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Huyền My cùng gia đình chuyển tới sống trong một căn hộ chung cư cao cấp. Khi mới đăng quang cuộc thi "hoa hậu Việt Nam 2010", Ngọc Hân sống cùng gia đình trong một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Căn nhà giản dị nhưng ấm cúng của hoa hậu Ngọc Hân. Cô sống cùng bố mẹ và em trai. Căn phòng riêng của Ngọc Hân. Cô tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và hiện đang là một trong những NTK được chú ý trong làng thời trang Việt Nam. Ngọc Hân cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Những thuận lợi trong việc kinh doanh khiến Ngọc Hân quyết định mua thêm một căn hộ chung cư cao cấp nữa để làm chốn đi về. Nhà hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên tầng 2 của một khu tập thể ở phố Hàng Đào. Đây là một trong những con phố tập nập nhất của chốn Hà Thành. Những đồ vật trong nhà Hoa hậu được sắp đặt gọn gàng. Căn bếp trong ngôi nhà của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

