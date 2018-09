Cận cảnh ngôi nhà trên phố cổ Hội An của Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Sau khi Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An) trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018, người dân phố Hội cũng bày tỏ sự vui mừng, tự hào trên mạng xã hội. Ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhiều người đến thăm, chúc mừng. Ngôi nhà được sơn vàng phù hợp với màu sắc ở Hội An, bên ngoài có nhiều cây xanh tạo nên vẻ hài hòa. Hoa hậu Tiểu Vy từng rủ bạn bè về nhà chơi và chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà mặt phố của gia đình. Sau khi cô rời nhà lên TP.HCM học nốt 2 năm trung học, cha mẹ cô cải tạo nhà thành một cơ sở kinh doanh về làm đẹp. Cha của Tiểu Vy, ông Trần Hải Mỹ, ở bên ngoài căn nhà. Hiện ông 43 tuổi, sức khỏe không tốt lắm do ảnh hưởng của tai biến. Còn mẹ Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang, 41 tuổi. Người mẹ đang ở TP.HCM cùng con gái, khoảng ít hôm nữa là về Hội An. Cha Tiểu Vy đang trong tâm trạng rất phấn khởi sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng ông cũng muốn né tránh sự chú ý của dư luận cũng như truyền thông. Ông cáo lỗi vì bệnh nặng nên không đủ sức tiếp đón các vị khách đến thăm nhà, nhường việc tiếp đón lại cho người giúp việc và nhân viên cơ sở kinh doanh. Người giúp việc và nhân viên ở đây cho biết chưa từng thấy Tiểu Vy đưa người yêu về nhà giới thiệu. Tối qua (16/9), việc cô đăng quang khiến mọi người đều vui mừng. Trong khi đó, sáng 17/9, Hoa hậu Tiểu Vy có vài cuộc giao lưu với truyền thông trên cương vị mới. Cô chia sẻ rằng sau khi đoạt vương miện, trong đêm 16/9, cô hầu như không ngủ vì buổi sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị trang phục và trang điểm cho các hoạt động của hoa hậu. Trong đêm 16/9, Tiểu Vy cũng trả lời phỏng vấn riêng với Zing.vn. Cô biết bản thân còn vài nhược điểm như rụt rè, ứng xử chưa tự tin nhưng sẽ cố gắng cải thiện. Hoa hậu mong khán giả mở lòng với mình. Tiểu Vy rất hào hứng mỗi khi được hỏi về gia đình, khẳng định cô rất yêu thương cha mẹ. Đặc biệt, mẹ là người bạn thân của cô và cũng là trụ cột gia đình. Cô cũng rất thương cha vi ông từng bị tai biến, nay đau yếu. Là con gái của chủ cơ sở kinh doanh sắc đẹp nên Tiểu Vy cũng thừa hưởng năng khiếu làm đẹp từ mẹ. Con đường bên ngoài ngôi nhà của Tiểu Vy ngập tràn ánh nắng. Tiểu Vy cũng tự hào về quê nhà xinh đẹp của mình. Cô chia sẻ hình ảnh chụp tại Hội An trong một chuyến đi chơi của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Sau khi Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An) trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018, người dân phố Hội cũng bày tỏ sự vui mừng, tự hào trên mạng xã hội. Ngôi nhà của gia đình Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhiều người đến thăm, chúc mừng. Ngôi nhà được sơn vàng phù hợp với màu sắc ở Hội An, bên ngoài có nhiều cây xanh tạo nên vẻ hài hòa. Hoa hậu Tiểu Vy từng rủ bạn bè về nhà chơi và chụp ảnh kỷ niệm trước ngôi nhà mặt phố của gia đình. Sau khi cô rời nhà lên TP.HCM học nốt 2 năm trung học, cha mẹ cô cải tạo nhà thành một cơ sở kinh doanh về làm đẹp. Cha của Tiểu Vy, ông Trần Hải Mỹ, ở bên ngoài căn nhà. Hiện ông 43 tuổi, sức khỏe không tốt lắm do ảnh hưởng của tai biến. Còn mẹ Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang, 41 tuổi. Người mẹ đang ở TP.HCM cùng con gái, khoảng ít hôm nữa là về Hội An. Cha Tiểu Vy đang trong tâm trạng rất phấn khởi sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng ông cũng muốn né tránh sự chú ý của dư luận cũng như truyền thông. Ông cáo lỗi vì bệnh nặng nên không đủ sức tiếp đón các vị khách đến thăm nhà, nhường việc tiếp đón lại cho người giúp việc và nhân viên cơ sở kinh doanh. Người giúp việc và nhân viên ở đây cho biết chưa từng thấy Tiểu Vy đưa người yêu về nhà giới thiệu. Tối qua (16/9), việc cô đăng quang khiến mọi người đều vui mừng. Trong khi đó, sáng 17/9, Hoa hậu Tiểu Vy có vài cuộc giao lưu với truyền thông trên cương vị mới. Cô chia sẻ rằng sau khi đoạt vương miện, trong đêm 16/9, cô hầu như không ngủ vì buổi sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị trang phục và trang điểm cho các hoạt động của hoa hậu. Trong đêm 16/9, Tiểu Vy cũng trả lời phỏng vấn riêng với Zing.vn. Cô biết bản thân còn vài nhược điểm như rụt rè, ứng xử chưa tự tin nhưng sẽ cố gắng cải thiện. Hoa hậu mong khán giả mở lòng với mình. Tiểu Vy rất hào hứng mỗi khi được hỏi về gia đình, khẳng định cô rất yêu thương cha mẹ. Đặc biệt, mẹ là người bạn thân của cô và cũng là trụ cột gia đình. Cô cũng rất thương cha vi ông từng bị tai biến, nay đau yếu. Là con gái của chủ cơ sở kinh doanh sắc đẹp nên Tiểu Vy cũng thừa hưởng năng khiếu làm đẹp từ mẹ. Con đường bên ngoài ngôi nhà của Tiểu Vy ngập tràn ánh nắng. Tiểu Vy cũng tự hào về quê nhà xinh đẹp của mình. Cô chia sẻ hình ảnh chụp tại Hội An trong một chuyến đi chơi của Hoa hậu Việt Nam 2018 .