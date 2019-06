Ảnh: “Chuồng cọp” phủ kín mặt tiền chung cư cao 9 tầng ở Hà Nội

Khu chung cư A6 Giảng Võ nằm trên đường Trần Huy Liệu (quận Ba Đình, Hà Nội) nhiều năm gần đây trở nên biến dạng với hệ thống "chuồng cọp" được khoác thêm bên ngoài các căn hộ, phủ kín xung quanh mặt tiền của tòa nhà. Các "chuồng cọp" hay lồng sắt này do người dân sống tại chung cư dựng nên bằng cách hàn các vật liệu như rào sắt, thanh ngang, tấm tôn lợp... lại với nhau nhằm cơi nới diện tích. Phần không gian mở rộng thêm từ "chuồng cọp" thường được các cư dân sử dụng như một ban công để phục vụ cho việc phơi phóng, trồng cây... Thậm chí, nhiều người còn biến chuồng cọp thành căn phòng mới cho căn hộ của mình . Những chiếc "chuồng cọp" nhấp nhô gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Có chiếc trên tầng 8 nhưng nhô ra ngoài những 4-5m. "Chuồng cọp" mới được dựng nên tại căn hộ số 511, hứa hẹn sẽ được chủ nhà sắm sửa để tạo thành một căn phòng tiện nghi. Không ít hộ còn tận dụng nốt mặt sau chung cư A6 Giảng Võ để dựng "chuồng cọp". Hàng ngày, người dân vẫn thản nhiên sinh hoạt trong những chiếc lồng mọc chênh vênh, tạm bợ như vậy. Theo người dân sống xung quanh chung cư cho biết, "chuồng cọp" bắt đầu mọc lên ở chung cư này từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu chỉ có một hộ làm, sau đó các hộ khác thấy vậy cũng đua theo rồi thành phong trào. Hầu hết cư dân dựng chuồng cọp đều không nhận thức được rằng việc làm này gây ảnh hưởng lên kết cấu của cả tòa nhà, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC khi chính những chiếc lồng họ dựng nên trở thành vật cản gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp.

