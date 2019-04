9 công trình mang tính biểu tượng nhất thế giới

Tháp CN là một ngọn tháp nổi tiếng thế giới của thành phố Toronto, tỉnh Ontario, Canada. Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 2007, CNN Tower là tòa nhà tự do cao nhất thế giới nằm trên đất liền. Công trình kiến trúc này được xem như biểu tượng của thành phố Toronto nói riêng và một trong những biểu tượng của Canada nói chung. Nhà hát Opera Sydney được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2007. Đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất thế giới. Opera House cao 185 mét với chiều rộng 120 mét. Petronas Towers ( Kuala Lămpơ, Malaysia) là tòa tháp đôi cao nhất thế giới với 452 mét. Tòa tháp đôi từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi đo từ tầng trệt lên đến đỉnh cao nhất của tháp trước khi bị Taipei 101 vượt qua năm 2003. Cung điện Buckingham là dinh thự của Vua Vương quốc Anh ở London. Cung điện khổng lồ có 775 phòng, bao gồm 52 phòng ngủ và 78 phòng tắm. Xây dựng vào năm 1889 ở Paris (Pháp), tháp Eiffel cao 324m, nặng 10.100 tấn là địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất thế giới với hơn 7 triệu người đến tham quan mỗi năm. Tòa nhà chọc trời Empire State có tổng chiều cao 443m, là điểm nhấn đặc biệt cho đường chân trời Manhattan. Công trình được coi là một trong những biểu tượng văn hóa của thành phố New York. The Shard là tòa nhà cao 95 tầng ở London (Anh), được ví như một ngọn tháp điêu khắc nổi lên từ dòng sông Thames. Đền Taj Mahal được làm bằng đá cẩm thạch trắng nằm ở bờ sông Yamuna ở Agra, Ấn Độ. Màu sắc của Taj Mahal thay đổi từ màu hồng vào buổi sáng, màu trắng sữa vào buổi tối và vàng nhạt vào ban đêm. Không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa còn là cấu trúc đứng tự do cao nhất thế giới, số lượng sàn cao nhất trên thế giới, đài quan sát ngoài trời cao nhất thế giới, thang máy với khoảng cách đi dài nhất thế giới và dịch vụ thang máy hiện đại nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: BP, Wonderlist. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

