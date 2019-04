10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới hiện nay

Với chiều cao 827,8m, Burj Khalifa (Dubai) hiện vẫn là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Công trình hoàn thành năm 2010, bao gồm 163 tầng. Tòa tháp Thượng Hải (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 2 với chiều cao 631,8 m, 128 tầng. Đây là tòa nhà thiết kế rất thông minh với dạng thân xoắn, có khả năng giảm tối đa sức đẩy của gió. 601m là chiều cao của Makkah Royal Clock Tower (Saudi Arabia). Tòa nhà bao gồm 120 tầng, được hoàn thành vào năm 2012. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An là một tòa nhà chọc trời cao 115 tầng, 598 m ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nó được hoàn thành vào năm 2017 và trở thành tòa nhà cao thứ 4 thế giới. Goldin Finance 117 (còn gọi Tháp 117 Trung Quốc) cao 596 m, hoàn thành năm 2017 nhưng dự kiến đến 2021 mới mở cửa đón khách. Lotte World Tower là một siêu cao ốc 123 tầng, cao 556 m ở Seoul, Hàn Quốc. Công trình lấy ý tưởng thiết kế là hình nón thon dài, uốn nhẹ hai bên. Tòa nhà duy nhất ở New York (Mỹ) lọt vào Top 10 là One World Trade Center với 541 m, 94 tầng. CTF Finance Centre là tòa nhà chọc trời hỗn hợp cao 530 m, 111 tầng tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cùng chiều cao với CTF Finance Centre là Tianjin CTF Finance Centre (Trung Quốc). Tòa nhà bắt đầu xây từ 2013 đến 2018 thì hoàn thành. Tuy nhiên, Tianjin CTF Finance Centre chỉ có 97 tầng. Vị trí thứ 10 thuộc về một công trình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với 527m, 109 tầng. Nguồn ảnh: Getty Imgae. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Với chiều cao 827,8m, Burj Khalifa (Dubai) hiện vẫn là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Công trình hoàn thành năm 2010, bao gồm 163 tầng. Tòa tháp Thượng Hải (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 2 với chiều cao 631,8 m, 128 tầng. Đây là tòa nhà thiết kế rất thông minh với dạng thân xoắn, có khả năng giảm tối đa sức đẩy của gió. 601m là chiều cao của Makkah Royal Clock Tower (Saudi Arabia). Tòa nhà bao gồm 120 tầng, được hoàn thành vào năm 2012. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An là một tòa nhà chọc trời cao 115 tầng, 598 m ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nó được hoàn thành vào năm 2017 và trở thành tòa nhà cao thứ 4 thế giới. Goldin Finance 117 (còn gọi Tháp 117 Trung Quốc) cao 596 m, hoàn thành năm 2017 nhưng dự kiến đến 2021 mới mở cửa đón khách. Lotte World Tower là một siêu cao ốc 123 tầng, cao 556 m ở Seoul, Hàn Quốc. Công trình lấy ý tưởng thiết kế là hình nón thon dài, uốn nhẹ hai bên. Tòa nhà duy nhất ở New York (Mỹ) lọt vào Top 10 là One World Trade Center với 541 m, 94 tầng. CTF Finance Centre là tòa nhà chọc trời hỗn hợp cao 530 m, 111 tầng tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cùng chiều cao với CTF Finance Centre là Tianjin CTF Finance Centre (Trung Quốc). Tòa nhà bắt đầu xây từ 2013 đến 2018 thì hoàn thành. Tuy nhiên, Tianjin CTF Finance Centre chỉ có 97 tầng. Vị trí thứ 10 thuộc về một công trình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với 527m, 109 tầng. Nguồn ảnh: Getty Imgae. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.