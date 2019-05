20 ý tưởng thiết kế phòng ngủ mang lại cảm giác hạnh phúc

Màu tím lilac: Với gam màu tím chủ đạo trên nền trắng, căn phòng ngủ như toát ra nguồn năng lượng yên bình và êm ái. Màu hồng đào: Những bức tường màu hồng đào tạo sư tương phản mạnh mẽ với với các tác phẩm nghệ thuật đen trắng. Sự mềm mại của căn phòng được thể hiện trong tấm thảm đay và bộ khăn trải giường màu yến mạch. Màu xanh Baby blue: Một màu xanh dịu nhẹ mang lại không khí dịu nhẹ trong lành khi bạn bước vào căn phòng. Đây là gam màu có thể phối hợp với các màu nội thất một cách linh hoạt. Màu đen nhạt: Màu đen được biết đến là tông màu giúp khuếch đại các không gian nhỏ, đặc biệt là các căn phòng có ít ánh sáng tự nhiên. Để giữ cho phòng ngủ không mang lại cảm giác quá tối, hãy chọn cho bộ đồ giường với tông màu nhẹ hơn và nội thất với tông màu sáng hiện đại. Màu vàng kết hợp với màu xám nhẹ : Màu vàng luôn đại diện cho niềm vui, vì vậy nếu bạn muốn lan tỏa sự ấm áp và năng lượng, đây là màu sắc dành cho bạn. Màu be: Ai nói màu be là nhàm chán? Linh hoạt, ấm áp và tinh tế, đó là một trong những màu sơn tốt nhất cho phòng ngủ. Kết hợp với tiểu tiết nâu sẫm cùng màu giường sáng, màu be sẽ như truyền hơi ấm vào không gian và mang lại cảm giác như một chuyến đi trên bãi biển đầy cát. Màu xanh Coban: Màu sơn độ bóng cao thích hợp cho các căn phòng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Kết hợp với ánh sáng đèn nhẹ nhàng cùng màu giường sáng, căn phòng sẽ mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống mỗi ngày. Màu trắng: Màu trắng tinh khiết, mát mẻ, thực sự tạo năng lượng cho toàn bộ không gian. Ngoài ra, nền trắng sẽ tạo nên điểm nhấn cho tông màu của đồ nội thất trong toàn bộ căn phòng. Màu đất nung: Phòng ngủ toát lên sự ấm áp với những bức tường bằng đất nung. Một tác phẩm nghệ thuật lớn nằm chính giữa căn phòng giúp phá vỡ gam màu tối. Màu nâu luôn là trải nghiệm bất ngờ cho bất cứ ai thích thử nghiệm màu sắc. Màu xanh thép: Với một người trầm tính nhưng không thích căn phòng của mình quá tối, màu xanh thép là lựa chọn hoàn hảo. Sau đó bạn có thể làm sáng lên mọi thứ với khăn trải đầy màu sắc cùng trần nhà màu trắng sáng và đèn treo tường hiện đại. Màu xanh xám: Trần nhà màu xanh xám tương phản với tông màu trắng sáng bên dưới sẽ là một thiết kế đáng yêu, độc đáo và thú vị. Màu đỏ sáng: Tràn đây năng lượng nhưng êm dịu, thiết kế táo bạo vượt thời gian. Căn phòng ngủ với sơn tường đỏ bóng kết hợp với nền trần nhà trắng sáng sẽ mang lại cảm giác mới mẻ cho căn phòng, vừa ấm áp vừa sang trọng. Màu vàng cam: màu vàng cam chủ đạo kết hợp cùng đồ nội thất mang màu xanh navy và xanh ô liu mang lại cảm giác tỏa sáng, tươi mới cho toàn bộ căn phòng. Màu tím violet: Nếu bạn là người ưa không gian rộng rãi, một màu tím nhẹ nhàng, một sàn gỗ sáng màu cùng chiếc giường ngủ thấp sẽ giúp bạn mở rộng không gian cho căn phòng ngủ của mình. Màu xanh bạc hà: Toàn bộ tường phòng sử dụng xanh bạc hà, khăn trải giường phong cách retro và các chi tiết nâu cổ điển sẽ mang lại cảm giác ấm áp và cổ điển, mang lại cho bạn những ý tưởng cuộc sống độc đáo ngay cả khi trên giường ngủ.

