Xã hội

Xe đầu kéo va chạm xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 14h45 ngày 3/11, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), xe đầu kéo mang BKS UN-1137 kéo theo rơ-moóc mang BKS UN-1252 do anh Bùi Gia Long (SN 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) sang xã Hương Đô (Hà Tĩnh).

image-7602.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn thôn 11, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38H4 – 9472 do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe ô tô con và xe tải.

