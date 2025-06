Nguyên Đồng Thuận tiếp tục thắng gói thầu làm đường hơn 17 tỷ

Vì sao giá dự thầu cao hơn 2 đối thủ cạnh tranh, vẫn thắng thầu?

Dự án nâng cấp mở rộng đường T1 được UBND huyện Châu Thành phê duyệt ngày 21/11/2024 tại Quyết định số 3392/QĐ-UBND. Dự án sau đó được phê duyệt thiết kế xây dựng tại Quyết định số 318/QĐ-BQLDA ngày 18/3/2025, bởi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành.

Ảnh minh họa AI.

Ngày 27/3/2025, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn gói thầu Thi công xây dựng số 1(Đoạn từ K0+000 đến K3+966,7). Hồ sơ mời thầu chính thức được đăng tải ngày 14/4/2025. Thời điểm đóng thầu vào ngày 24/4/2025. Thời hạn thực hiện gói thầu 24 tháng.

Đến ngày 5/6/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (BQL DAĐTXD Châu Thành) đã ban hành Quyết định Số KQ2500146053_2506050843 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu nói trên. Theo đó, Công ty TNHH xây dựng Nguyên Đồng Thuận trúng thầu với giá 17,113 tỷ đồng (giá gói thầu 18,071 tỷ đồng).

Trích Quyết định Số KQ2500146053_2506050843. Nguồn MSC.

Tại gói thầu này, ngoài Công ty Nguyên Đồng Thuận trúng thầu, còn có 2 nhà thầu khác cùng tham dự nhưng cả 2 đều bị loại. Đáng nói, giá dự thầu sau giảm của Công ty TNHH MTV Thống Nhất và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Phương Bảo đều thấp hơn giá trúng thầu hàng tỷ đồng.

Trong đó, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty TNHH MTV Thống Nhất là 15,088 tỷ đồng (thấp hơn 2,025 tỷ đồng so với giá trúng thầu), nhưng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm; còn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Phương Bảo có giá dự thầu sau giảm giá là 14,772 tỷ đồng (thấp hơn 2,341 tỷ đồng so với giá trúng thầu), nhưng bị loại vì không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Điểm mặt những gói tiền tỷ của nhà thầu trong năm 2025 ?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Đồng Thuận (có địa chỉ tại Phường 5, Thành phố Tân An, Long An) thành lập năm 2014, ông Nguyễn Văn Thận là đại diện công ty. Tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016, đến nay công ty đã tham gia và trúng 41/79 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (tham gia với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 169,996 tỷ đồng. Công ty Nguyên Đồng Thuận chủ yếu tham gia dự thầu tại Long An.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Nguyên Đồng Thuận đã từng tham gia và trúng 5/15 gói thầu. Tổng giá trị 5 gói thầu trúng thầu đã trúng khoảng hơn 28,764 tỷ đồng (bao gồm liên danh).

Trong số 5 gói thầu đã trúng, có tới 4 gói có giá trị trúng thầu tiền tỷ. Cụ thể, ngoài gói thầu đã trúng nói trên, còn 3 gói thầu khác. Điển hình, ngày 12/5 nhà thầu này đã trúng gói thầu Sửa chữa nắp cống kênh 1,2,3,4, kênh Tám Thước, do phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thủ Thừa làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 1,418 tỷ đồng, thời hạn thực hiện gói thầu 240 ngày.

Trích Quyết định số KQ2500003846_2502210757. Nguồn MSC.

Hay ở gói thầu Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, gia cố lề ĐT.817 đoạn Km44+400-Km50+000, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An; công ty Nguyên Đồng Thuận được công bố trúng thầu vào 21/2/2025, với giá trúng thầu hơn 6,293 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện gói thầu 270 ngày.

Trước đó ngày 6/2/2025, Nhà thầu cũng được phê duyệt trúng gói Sửa chữa hệ thống thoát nước các tuyến ĐT.827B, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, với giá trúng thầu 3,199 tỷ đồng (giá gói thầu 3,748 tỷ đồng). Thời hạn thực hiện gói thầu 270 ngày.