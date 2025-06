Lâm Đồng: Lộ diện nhà thầu thực hiện duy tu, sửa hồ Bồng Lai

Vượt qua 2 đối thủ, trúng thầu

Dự án duy tu, sửa chữa hồ Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 13/12/2024. Đồng thời, ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này.

Trên cơ sở đó, ngày 22/4/2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Công trình Công cộng huyện Đức Trọng cũng đã ban hành Quyết định số E2500159940_2504221644, phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) của gói thầu.

Một phần Quyết định số KQ2500159940_2506021654. Nguồn MSC.

Đến ngày 2/6/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng (Ban QLDAĐTXD và CTCC Đức Trọng) đã ban hành Quyết định số KQ2500159940_2506021654, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên. Theo đó, Liên danh dự thầu sửa chữa hồ Bồng Lai (Công ty TNHH An Phú Bảo-Công ty TNHH Phương Huy) đã trúng thầu với giá 3,874 tỷ đồng (giá gói thầu 4,047 tỷ đồng). Thời hạn thực hiện gói thầu 18 tháng.

Tại gói thầu này, có tổng số 3 nhà thầu tham gia dự thầu. Ngoài liên danh dự thầu sửa chữa hồ Bồng Lai trúng thầu, còn có 2 nhà thầu khác tham dự nhưng không trúng thầu, gồm Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đà Lạt, có giá dự thầu 3,901 tỷ đồng, xếp hạng thứ 2; Công ty TNHH Xây dựng Công trình Tín Quân bị loại do không đáp ứng yêu cầu tính hợp lệ HSDT.

Nhà thầu “quen mặt” tại Đức Trọng?

Công ty TNHH An Phú Bảo (Công ty An Phú Bảo) được thành lập vào tháng 4/2016, có trụ sở đăng ký tại thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; do ông Nguyễn Văn Việt là người đại diện theo pháp luật.

Nhà thầu đã tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 04/2017, đến nay đã từng tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 20 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu trúng hơn 83,152 tỷ đồng (bao gồm liên danh), trong đó, trúng với vai trò độc lập hơn 28,946 tỷ đồng, trúng với vai trò liên danh hơn 54,205 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của các thành viên liên danh).

Công ty TNHH Phương Huy (Công ty Phương Huy) được thành lập vào tháng 6/2016, có trụ sở đăng ký tại Quốc lộ 20, khu phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, do Lê Thanh Phúc là người đại diện theo pháp luật.

Công ty Phương Huy Đã tham gia 38 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 9 gói, 2 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) hơn 54,820 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 24,219 tỷ đồng, giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 30,601 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ảnh minh họa.

Theo tìm hiểu của PV, trong những năm gần đây, 2 đơn vị này đã từng tham gia và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDAĐTXD và CTCC Đức Trọng, kể cả vai trò liên danh và độc lập.

Trong đó, Công ty An Phú Bảo đã từng tham gia 11 gói thầu tại Ban này (trúng 8 gói, trượt 3 gói). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng hơn 40,523 tỷ đồng (bao gồm liên danh);

Còn Công ty Phương Huy đã từng tham gia 6 gói thầu, trong đó trúng 4 gói, trượt 1 gói; 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) hơn 14,534 tỷ đồng.