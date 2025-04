Giúp đỡ hai cháu gái ở Sơn La bị lạc về với gia đình

Ngày 2/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng cho biết vừa phối hợp với Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giúp đỡ hai cháu gái ở tỉnh Sơn La bị lạc đường về với gia đình an toàn.

Hai cháu gái cùng gia đình tại cơ quan Công an. Ngày 28/3, Công an phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng nhận được trình báo của anh Giàng A Sà, sinh năm 1988 cùng vợ là chị Sùng Thị Dợ, sinh năm 1990, nơi cư trú bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về việc con gái của anh chị là cháu S.T.M, sinh ngày 5/10/2009 cùng một bạn tên là V.T.V, sinh năm 2009, ở cùng bản Pá Hốc tự ý bỏ nhà đi từ ngày 15/3. Sau đó, gia đình nhận được thông tin hai cháu đi xe khách đến địa phận giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và TP Hà Nội thì xuống xe, đến nay gia đình không liên hệ được với hai cháu. Công an phường Tân Sơn đã tập trung lực lượng tiến hành rà soát các nhà trọ, nhà hàng, quán ăn, công trường xây dựng trên địa bàn phường và các địa bàn giáp ranh. Đến 12h ngày 31/3, đã phát hiện 2 cháu M và V đang đi lang thang trên địa phận tổ dân phố Đồng Tân, phường Tân Sơn có biểu hiện mệt mỏi. Công an phường Tân Sơn đã phối hợp với Lực lượng ANTT ở cơ sở đưa hai cháu về trụ sở Công an phường chăm sóc, đồng thời liên hệ cho gia đình đến đón hai cháu về nhà an toàn. Tại Công an phường Tân Sơn, gia đình hai cháu không giấu nổi sự vui mừng, xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Sơn và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã giúp đỡ hai cháu về với gia đình.