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Kinh doanh - Địa ốc

Người tiêu dùng săn đón loại sả rừng đắt đỏ về làm gia vị

Dù giá bán đắt gấp nhiều lần củ sả thông thường, trái sả rừng ở Quảng Ngãi vẫn ghi nhận sức tiêu thụ mạnh tại các cửa hàng đặc sản miền Trung.

Bảo Châu

Trái sả rừng là một loại quả mọc hoang tại các vùng núi Ba Tơ và Sơn Tây (Quảng Ngãi), đang vào đợt thu hoạch cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và ghi nhận sức mua tốt trên thị trường nông sản. Dù kích thước nhỏ như hạt tiêu, loại quả này khi vò nhẹ lại tỏa ra tinh dầu cùng mùi thơm đặc trưng của củ sả, với vị cay nhẹ và hậu ngọt, trái sả rừng được người tiêu dùng chọn mua làm gia vị ướp thịt, nấu canh hoặc giã muối chấm cho các bữa ăn gia đình.

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Ảnh minh hoạ.

Do thu hái tự nhiên và phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ, giá bán sả rừng trên thị trường hiện ở mức khá cao. Tại các đầu mối thu mua, sả rừng tươi có giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/kg. Do quả tươi khó bảo quản ở nhiệt độ thường và nhanh đổi màu, người dân thường đem phơi khô để bán với giá từ 250.000-300.000 đồng/kg. Ngoài ra, các hũ sả rừng dầm ớt đóng sẵn có giá vài chục nghìn đồng cũng là mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều làm quà biếu hoặc tích trữ dùng dần.

Khảo sát tại các kênh bán lẻ nông sản, sức tiêu thụ của dòng gia vị rừng này luôn duy trì ở mức cao dù giá bán không rẻ. Đại diện một cửa hàng kinh doanh nông sản miền Trung tại Hà Nội chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống cho biết: "Sả rừng tươi về đợt nào là hết đợt đó do người tiêu dùng ngày càng chuộng các loại gia vị tự nhiên, lạ miệng. Mặt hàng phơi khô hoặc đóng hũ dầm ớt cũng rất chạy hàng vì bảo quản được lâu và thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa".

Trong chế biến thực phẩm, người tiêu dùng chỉ cần dùng một lượng nhỏ sả rừng giã dập là đủ để tạo mùi thơm cho các món cá kho, thịt kho, ốc hấp hoặc thịt trâu xào. Loại quả này cũng thường được giã cùng muối và ớt xiêm để làm nước chấm đồ nướng, đồ luộc. Với ưu điểm dậy mùi nhưng không lấn át vị ngọt nguyên bản của thực phẩm, sả rừng ngày càng xuất hiện phổ biến trong căn bếp của người tiêu dùng thành thị.

Để sử dụng lâu dài, người mua nên bảo quản sả tươi trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ưu tiên mua loại sả đã phơi khô. Trước nhu cầu tiêu thụ tăng cao và giá bán ổn định, chính quyền địa phương tại Quảng Ngãi đang nghiên cứu quy hoạch vùng trồng sả rừng chủ động, nhằm tạo nguồn cung nguyên liệu bền vững thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào việc khai thác tự nhiên như hiện nay.

Mời quý độc giả xem video: Lỗ hổng từ nguồn cung thực phẩm cho các bếp ăn bán trú/ Nguồn: VTV24
#sả rừng #Quảng Ngãi #gia vị tự nhiên #nông sản #thực phẩm

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