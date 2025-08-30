Hà Nội

Thế giới

Người phụ nữ tử vong sau khi bị nhà chồng ép uống axit

Một phụ nữ 23 tuổi tử vong sau khi bị nhà chồng ép uống axit ở Amroha, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

An An (Theo NDTV, IT)

Theo NDTV, cảnh sát địa phương ngày 28/8 thông tin, nạn nhân, được xác định là Gul Fiza, đã kết hôn với Parvez cách đây khoảng một năm tại làng Kalakheda. Gia đình Gul Fiza cho biết, cô đã bị gia đình chồng quấy rối liên tục, họ đòi cô phải đưa của hồi môn gồm 10 lakh rupee tiền mặt và một chiếc xe hơi.

Cảnh sát cho biết, vào ngày 11/8, các bị cáo đã ép Gul Fiza uống axit. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong hôm 28/8 sau 17 ngày chiến đấu giành giật sự sống.

cogai.png
Gul Fiza tử vong sau khi bị nhà chồng ép uống axit. Ảnh: IT.

Trước đó, theo India Today, sau khi nhận được đơn tố cáo của cha nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ người chồng là Parvez và các thành viên gia đình anh ta với cáo buộc quấy rối vì của hồi môn, hành hung,...Sau khi cái chết của Gul Fiza, cảnh sát cho biết nhiều khả năng bị cáo sẽ bị truy tố thêm tội giết người.

Theo cảnh sát, một biên bản điều tra sơ bộ về vụ án đã được lập, và nhà chức trách cho biết sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi, cáo buộc giết người sẽ được bổ sung đối với bị cáo. "Cảnh sát đã bắt đầu các thủ tục pháp lý", các quan chức xác nhận.

Vụ việc này xảy ra ngay sau vụ án mạng liên quan đến của hồi môn gần đây ở Greater Noida, nơi một phụ nữ 26 tuổi được cho là đã bị thiêu sống tại nhà bố mẹ chồng ở làng Sirsa. Cảnh sát đã bắt giữ 4 thành viên trong gia đình chồng cô, bao gồm bố chồng, anh chồng và chồng cô.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
