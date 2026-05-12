Người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ ngụ ở xã Kim Phú (Quảng Trị) tử vong với vết thương trên cơ thể.

Hạo Nhiên

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/5, người dân bản Yên Hợp (xã Kim Phú) phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nơi ở, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, cơ quan Công an đang tìm kiếm người chồng đã ly hôn là Đ.X.T (29 tuổi), đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Chồng sát hại vợ rồi bị rắn độc cắn ở Hải Phòng

Sát hại vợ do mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào hiện trường và bị ngất.

Ngày 2/2, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ án giết người xảy ra ở xã Việt Khê vào ngày 27/12/2025.

Theo đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H, sinh năm 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng chết tại giường ngủ ở nhà riêng thuộc thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng có nhiều điểm bất thường nghi bị người khác sát hại.

Điều tra vụ 3 người tử vong bất thường ở Quảng Trị

Phát hiện 3 người nằm bất động trên đường Võ Nguyên Giáp, người dân phường Đồng Hới (Quảng Trị) đã cấp báo cơ quan Công an.

Ngày 25/01, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc ba người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới.

tu-vong-1082-1440.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MT
