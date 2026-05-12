Người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ ngụ ở xã Kim Phú (Quảng Trị) tử vong với vết thương trên cơ thể.

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/5, người dân bản Yên Hợp (xã Kim Phú) phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nơi ở, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện, cơ quan Công an đang tìm kiếm người chồng đã ly hôn là Đ.X.T (29 tuổi), đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.