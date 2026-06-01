Hai phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn và Thỏ Ngọc Clinic dính "phốt"

Phòng khám phụ sản Vuông Tròn của Công ty Phúc Vinh và Phòng khám phụ sản Thỏ Ngọc Clinic của Công ty Tương Lai bị phạt nặng vì mắc hàng loạt sai phạm.

Công ty TNHH dịch vụ Y tế Phúc Vinh bị xử phạt nặng

Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn.

Theo Quyết định số 1815/QĐ-XPHC ngày 28/5, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 163 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và làm rõ 5 hành vi vi phạm hành chính tại phòng khám này, bao gồm: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định; bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; lập sổ khám bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội công khai xử phạt Công ty TNHH dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn. Ảnh chụp màn hình

Ngoài số tiền xử phạt, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 4423/HNO-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng.

Đồng thời, bà Lê Thị Kiều bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 012993/HNO-CCHN trong thời hạn 6 tháng theo quy định tại Nghị định 68/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic dính sai phạm

Cùng bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt lần này còn có Công ty TNHH Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic (xã Bát Tràng) theo Quyết định số 1821/QĐ-XPHC ngày 29/5.

Các vi phạm của cơ sở này gồm: biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội công khai xử phạt Công ty TNHH Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic. Ảnh chụp màn hình

Với loạt sai phạm trên, Công ty TNHH Phòng khám Tương Lai - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic bị xử phạt 20 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 4076/HNO-GPHĐ trong thời hạn 3 tháng. chuyên khoa).