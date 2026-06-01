Trình thành phố Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án cầu Ngọc Hồi

Dự kiến ngày 2/6, UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.​

Tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến diễn ra ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nội dung điều chỉnh tập trung vào địa điểm thực hiện dự án; Dự án thành phần 1.3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên; nguồn vốn thực hiện; đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư và tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án.

Không khí thi công khẩn trương trên công trường cầu Ngọc Hồi, tháng 4/2026. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án được cập nhật gồm các phường, xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng (thành phố Hà Nội) và Phụng Công, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Đối với Dự án thành phần 1.3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Văn Giang (nay là các xã Phụng Công, Văn Giang), tổng mức đầu tư sơ bộ được đề xuất điều chỉnh từ 175 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 1.3 được điều chỉnh từ ngân sách Trung ương sang ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư được điều chỉnh từ Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên.

Theo phương án điều chỉnh, tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án được điều chỉnh từ 11.844 tỷ đồng lên 11.918 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 10612/BTC-KTĐP ngày 14/7/2025 của Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; Văn bản số 109/UBND-ĐT ngày 10/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 1.3 và Văn bản số 262/UBND-TH ngày 16/1/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thống nhất phương án điều chỉnh nguồn vốn từ ngân sách Trung ương sang ngân sách thành phố Hà Nội.

Theo Tờ trình, việc điều chỉnh cũng nhằm phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thành phố thực hiện từ năm 2025.

Các nội dung khác của dự án tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu./.