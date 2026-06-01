Công an Hà Nội bắt đầu thử nghiệm 'mắt thần' UAV giám sát an ninh trật tự
Hà Nội bắt đầu thử nghiệm UAV nội địa giúp giám sát an ninh, đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với công nghệ cao từ 1/6 đến 2026.
ANTD.VN - Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội bắt đầu đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra, giám sát. Với khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy và điểm nhấn tự chủ công nghệ 100%, đây là bước chạy đà quan trọng trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt phương án triển khai bay thí điểm UAV giám sát trên địa bàn.
Theo kế hoạch, quá trình thử nghiệm kéo dài từ ngày 1/6 đến hết 30/8/2026. Trong sáng 1/6, các kíp công tác đã đồng loạt triển khai thiết bị bay tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ...
Bước đột phá lớn nhất của đợt thử nghiệm này là việc CATP Hà Nội ưu tiên sử dụng hoàn toàn thiết bị nội địa. Các hệ thống UAV do Công ty Cổ phần MiSmart và Công ty Cổ phần Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động tùy biến tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ đặc thù.
Sau khi hoàn tất thủ tục cất cánh, lộ trình bay được triển khai thử nghiệm duy trì cao độ ổn định ở mức 50m, hành lang bay 20m.
