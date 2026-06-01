Công an Hà Nội bắt đầu thử nghiệm 'mắt thần' UAV giám sát an ninh trật tự

Hà Nội bắt đầu thử nghiệm UAV nội địa giúp giám sát an ninh, đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với công nghệ cao từ 1/6 đến 2026.

ANTD.VN - Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội bắt đầu đợt thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra, giám sát. Với khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy và điểm nhấn tự chủ công nghệ 100%, đây là bước chạy đà quan trọng trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt phương án triển khai bay thí điểm UAV giám sát trên địa bàn.

Theo kế hoạch, quá trình thử nghiệm kéo dài từ ngày 1/6 đến hết 30/8/2026. Trong sáng 1/6, các kíp công tác đã đồng loạt triển khai thiết bị bay tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ...

Phương tiện bay không người lái được lực lượng chức năng tập kết tại khu vực trung tâm, sẵn sàng cho các phương án thử nghiệm khả năng cơ động trong không gian hẹp, đảm bảo an toàn cho người dân trong lần thử nghiệm đầu tiên
Khâu rà soát, kiểm tra tình trạng kết nối phần cứng, phần mềm được các kỹ thuật viên thực hiện nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bay khắt khe trước giờ cất cánh.
Du khách quốc tế ấn tượng với sản phẩm công nghệ cao mà đơn vị của Bộ Công an làm chủ công nghệ
Bước đột phá lớn nhất của đợt thử nghiệm này là việc CATP Hà Nội ưu tiên sử dụng hoàn toàn thiết bị nội địa. Các hệ thống UAV do Công ty Cổ phần MiSmart và Công ty Cổ phần Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động tùy biến tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ đặc thù.

Cán bộ chiến sĩ Công an phối hợp nhịp nhàng cùng các chuyên gia điều khiển, trực tiếp đánh giá thao tác vận hành và sự ổn định của thiết bị trên nền tảng kỹ thuật số.
Tại trạm điều khiển mặt đất, các chuyên gia theo dõi sát sao bảng thông số tọa độ, tình trạng pin và tín hiệu kết nối vô tuyến.
Sau khi hoàn tất thủ tục cất cánh, lộ trình bay được triển khai thử nghiệm duy trì cao độ ổn định ở mức 50m, hành lang bay 20m.

Lệnh xuất kích được ban hành, &quot;mắt thần&quot; mang thương hiệu Việt bắt đầu thực hiện lộ trình giám sát không trung tầm thấp.
Chiếc UAV sải cánh qua khu vực cụm đèn chiếu sáng đặc trưng, bao quát toàn diện các tuyến phố trung tâm.
Thiết bị bay lơ lửng, duy trì độ cao an toàn. Theo thiết lập, mỗi ca bay thực hiện liên tục trong nhiều mốc giờ để thử nghiệm...
Từ mặt đất, cán bộ chiến sĩ bám sát quỹ đạo di chuyển của phương tiện, đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác theo lộ trình tuần tra đã được lập trình sẵn theo thử nghiệm
Phương tiện hoạt động ổn định, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về không gian kiến trúc đô thị và mật độ phương tiện giao thông phía dưới.
Thông qua góc máy trên cao, tầm quan sát của lực lượng tuần tra mở rộng tối đa, phá vỡ mọi giới hạn về vật cản địa hình.
Khi triển khai thực tế, thiết bị có thể bám sát lộ trình di chuyển. Việc ứng dụng công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện sớm các sự cố hoặc những đám đông tụ tập bất thường.
Tại khu vực mặt nước rộng lớn, các kíp công tác cũng tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá sức chống chịu gió và độ cân bằng của hệ thống gimbal camera.
Thiết bị bám sát lộ trình di chuyển. Việc ứng dụng công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong việc phát hiện sớm các sự cố hoặc những đám đông tụ tập bất thường.
Luồng dữ liệu video (real-time) được đẩy thẳng, thông suốt lên hệ thống màn hình tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP. Nhờ đó, cán bộ trực ban có thể nhanh chóng nắm bắt thực tế, đưa ra quyết định phân luồng, điều hành giao thông từ xa một cách chính xác.
Quá trình thử nghiệm sẽ là tiền đề quan trọng để Công an Hà Nội đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 9/2026, CATP sẽ hoàn tất báo cáo kết quả gửi lãnh đạo Bộ Công an, tiến tới việc triển khai chính thức giải pháp công nghệ cao này vào thực tiễn chiến đấu.
Theo Phú Khánh/ An Ninh Thủ Đô
