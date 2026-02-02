Chồng sát hại vợ rồi bị rắn độc cắn ở Hải Phòng

Sát hại vợ do mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào hiện trường và bị ngất.

Ngày 2/2, Công an TP Hải Phòng thông tin vụ án giết người xảy ra ở xã Việt Khê vào ngày 27/12/2025.

Theo đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H, sinh năm 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng chết tại giường ngủ ở nhà riêng thuộc thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng có nhiều điểm bất thường nghi bị người khác sát hại.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Đáng chú ý, tại hiện trường, nằm bên cạnh nạn nhân H là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983 (chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh vụ việc.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án. Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động báo cáo Giám đốc CATP, Phó Giám đốc CATP - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP cho xác lập Chuyên án truy xét, yêu cầu đặt ra đối với Ban chuyên án phải khẩn trương điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để góp phần ổn định ANTT tại địa phương.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được và trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm ngày 26/12/2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H nên Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của N.T.H, không cho chị dãy dụa, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau khi giết vợ xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên phải bò vào nhà sau đó bị ngất.

Vụ án đang được điều tra làm rõ…