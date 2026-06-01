Xã hội

Lại xảy ra động đất tại 'điểm nóng' Kon Plông ở Quảng Ngãi

Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 3.1 đã xảy ra tại Kon Plông - Quảng Ngãi, song không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 6h54' (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.794° vĩ Bắc – 108.399° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất sáng nay tại Quảng Ngãi.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đây là trận động đất có cường độ nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo.

Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (thuộc tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất, trong đó nhiều trận gây rung chấn trên diện rộng. Đáng chú ý, trận động đất mạnh nhất đạt 5.0 độ xảy ra trưa 28/7/2024; trước đó là trận 4.7 độ ngày 23/8/2022.

Khu vực Kon Plông và lân cận trong những năm gần đây ghi nhận nhiều trận động đất nhỏ, chủ yếu liên quan đến hoạt động địa chất khu vực và tác động của các hồ chứa thủy điện. Tuy nhiên, phần lớn các trận động đất đều có độ lớn không lớn, không gây ảnh hưởng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những rung chấn nhẹ, đồng thời cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn tại khu vực này và sẽ kịp thời phát đi các bản tin cảnh báo nếu có dấu hiệu bất thường.

Theo Tô Hội/ Sức Khỏe Đời Sống
Xã hội

Lại xảy ra động đất 3,4 độ ở Kon Plông gây rung chấn liên tiếp

Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 02 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 3/5/2026, tức 05 giờ 02 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 4/5/2026, trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại tọa độ 14.851 độ vĩ Bắc – 108.336 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Xã hội

5 trận động đất xảy ra trong ít giờ ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, sáng 22/4, tại xã Trà Linh (Đà Nẵng) và xã Măng Bút (Quảng Ngãi) xảy ra 5 trận động đất trong khoảng từ 5h đến hơn 8h.

Vị trí chấn tâm động đất tại Đà Nẵng. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất.
Xã hội

Động đất cách tâm chấn 80 km rung lắc nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Tối 21/3, một trận động đất 3,6 độ xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (Kon Tum cũ), gây rung lắc trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào lúc 18h21, ở độ sâu khoảng 8 km. Dù cường độ không lớn, song rung chấn lan truyền khá xa, khiến người dân tại nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục km vẫn có thể cảm nhận rõ.

Các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, người dân ghi nhận hiện tượng rung lắc khá rõ. Đáng chú ý, rung chấn còn lan tới nhiều khu vực đồng bằng và ven biển Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí đến cả vùng Mỹ Khê, Dung Quất, nơi cách tâm động đất khoảng 80 km.

