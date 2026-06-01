Lại xảy ra động đất tại 'điểm nóng' Kon Plông ở Quảng Ngãi

Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 3.1 đã xảy ra tại Kon Plông - Quảng Ngãi, song không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 6h54' (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 6 năm 2026, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.794° vĩ Bắc – 108.399° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất sáng nay tại Quảng Ngãi.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đây là trận động đất có cường độ nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo.

Thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (thuộc tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất, trong đó nhiều trận gây rung chấn trên diện rộng. Đáng chú ý, trận động đất mạnh nhất đạt 5.0 độ xảy ra trưa 28/7/2024; trước đó là trận 4.7 độ ngày 23/8/2022.

Khu vực Kon Plông và lân cận trong những năm gần đây ghi nhận nhiều trận động đất nhỏ, chủ yếu liên quan đến hoạt động địa chất khu vực và tác động của các hồ chứa thủy điện. Tuy nhiên, phần lớn các trận động đất đều có độ lớn không lớn, không gây ảnh hưởng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những rung chấn nhẹ, đồng thời cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn tại khu vực này và sẽ kịp thời phát đi các bản tin cảnh báo nếu có dấu hiệu bất thường.