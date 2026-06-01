Thót tim cảnh người dân đi lại trên cầu treo xiêu vẹo như sắp rơi

Cầu treo Yên Phú bị hư hỏng nặng sau mưa dông, gây nguy hiểm cho người dân và ảnh hưởng lớn đến giao thông, đời sống tại xã Xuân Ái.

Cầu treo Yên Phú là công trình giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân giữa trung tâm xã Xuân Ái với các thôn và khu vực lân cận. Cây cầu này được xây dựng từ những năm 1960 với chiều dài 129m, rộng gần 3m, tải trọng 2,5 tấn, cầu được thiết kế hai trụ ở hai đầu cầu, nối nhau bằng cáp treo và hệ thống dầm, mặt cầu.

Hiện cây cầu đã xuống cấp. Hằng năm, địa phương thực hiện duy tu bảo dưỡng, tuy nhiên sau mỗi mùa mưa lũ, cầu lại hư hỏng.

Ngày 27/5 vừa qua, do ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm dông lốc, cầu treo bị nghiêng khoảng 45 độ. Sau dông lốc, địa phương đã ra văn bản cấm cầu, hai bên cầu đều căng dây, rào chắn. Tuy nhiên, vì đây là cây cầu huyết mạch, việc di chuyển bằng đường khác mất rất nhiều thời gian nên người dân và học sinh vẫn liều mình hàng ngày đi bộ qua cầu treo này.

Chị Nguyễn Thị Biên ở thôn Yên Tiên, xã Xuân Ái cho biết, tất cả người dân trong thôn đều có ruộng, đất sản xuất ở cánh đồng Yên Phú. Từ hôm , người dân đi sản xuất, thu hoạch lúa, ngô gặp nhiều khó khăn do vận chuyển nông sản phải đi đường vòng mất nhiều thời gian. Mặc dù chính quyền địa phương cấm cầu nhưng chị Biên vẫn đánh cược tính mạng đi bộ qua cầu bởi chỉ mất vài phút về đến nhà, thay vì hàng chục phút đi đường vòng.

Chung cảnh lo lắng, ông Đỗ Kim Bích ở thôn Yên Phú, xã Xuân Ái chia sẻ, cây cầu này mỗi ngày có hằng trăm người đi qua. Nay, cầu treo bị cấm bà con ai cũng lo lắng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại cũng như đời sống sinh hoạt, nếu đi bộ qua cầu sẽ tiết kiệm được thời gian nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng, còn đi đường vòng mất nhiều thời gian. Vì vậy, người dân vẫn liều mình đánh cược tính mạng đi qua cầu.

Theo ông Bích, người dân mong mỏi được Nhà nước sớm xây dựng một cây cầu cứng giúp bà con yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, các cháu học sinh không còn lo lắng mỗi khi nước lũ dâng phải nghỉ học.

Theo người dân nơi đây, từ lâu, cánh đồng Yên Phú với diện tích 140 ha là một trong những vùng trọng điểm phát triển lúa gạo của khu vực Văn Yên. Nếu cầu treo Yên Phú được thay thế cầu cứng sẽ thúc đẩy phát triển, nâng cao giá trị kinh tế với vùng lúa chất lượng cao, quế và dâu tằm tơ. Khi cầu được xây dựng sẽ tăng tính kết nối, rút ngắn khoảng cách từ Tỉnh lộ 175 đến Tỉnh lộ 166.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân khu vực này đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp về thực trạng cầu treo và mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu mới, song đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân.

Bà Tạ Thị Phương - Trưởng thôn Yên Phú - cho biết, cầu treo Yên Phú gắn liền với đời sống của người dân khu vực từ hàng chục năm. Nay cầu bị cấm, ảnh hưởng rất nhiều đến giao thương của địa phương. Bà con nơi đây rất thiệt thòi bởi nông sản, hàng hóa làm ra thường xuyên bị thương lái ép giá, phải bán với giá rẻ hơn so với các địa phương khác.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Ái - cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa dông, đơn vị đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng cầu treo Yên Phú. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy hệ thống dây cáp cầu có dấu hiệu mất ổn định, xuất hiện hiện tượng nghiêng cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Xuân Ái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn và đồng thời ban hành văn bản thông báo tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Yên Phú từ 6h ngày 28/5 cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, việc tạm dừng lưu thông qua cầu gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân, các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh, việc vận chuyển hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp khi thu hoạch và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

UBND xã Xuân Ái đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành xem xét, quan tâm giúp địa phương có phương án khắc phục công trình, đảm bảo giao thông đi lại trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài, UBND xã Xuân Ái mong muốn tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn xây dựng cầu cứng nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện và kết nối giao thông liên vùng.