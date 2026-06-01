Lâm Đồng: Nhiều hoạt động văn hóa lớn kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Tối ngày 31/5/2026, tại Trung tâm Thông tin và Hội nghị tỉnh Lâm Đồng (số 01 Điểu Ong, Phường Đông Gia Nghĩa), Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tổ chức bế mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) . Sự kiện có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng đông đảo các hộ gia đình tiêu biểu .

Đêm tổng kết khép lại bằng một chương trình nghệ thuật chuyên biệt, mang thông điệp lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương, sự hòa hợp và tôn trọng trong môi trường gia đình thời kỳ mới .

Trước đó, các nội dung thực tế trong ngày 31/5 đã diễn ra liên tục từ sáng đến chiều . Vào lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày, hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương” đã quy tụ 20 hộ gia đình đại diện cho các địa phương cùng tham gia tranh tài . Cụ thể, Phường Bắc Gia Nghĩa, Phường Nam Gia Nghĩa và Phường Đông Gia Nghĩa mỗi đơn vị cử 04 gia đình; các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, Trường Xuân và Quảng Khê mỗi nơi tham gia 02 gia đình . Quy chế hội thi yêu cầu mỗi đội gồm đúng 04 thành viên (cha, mẹ và 2 con) tự chuẩn bị bếp gas hoặc bếp than để chế biến 4 khẩu phần ăn trong vòng 90 phút . Thực đơn bắt buộc có tối thiểu 04 món chính gồm 02 món mặn, 01 món xào, 01 món canh và món tráng miệng, với tổng chi phí nguyên liệu sơ chế không vượt quá 500.000 đồng . Sau hội thi, từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, các gia đình đã có chuyến tham quan tại Nhà truyền thống đồng bào M’Nông (TDP N’Jriêng, phường Đông Gia Nghĩa) và Bảo tàng âm thanh tỉnh Lâm Đồng (phường Bắc Gia Nghĩa) .

Nằm trong đợt cao điểm này, chương trình mở màn trước đó đã diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30/5/2026 (Thứ bảy) với buổi chiếu phim phục vụ thiếu nhi tại hội trường trung tâm . Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu mang tính giáo dục kỹ năng sống, tình cảm gia đình và phòng chống bạo lực gia đình . Công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng được hoàn thành đồng bộ trước đó thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, kết hợp các chuyên đề, tọa đàm phát thanh trên hệ thống truyền thông của các xã, phường, đặc khu trực thuộc .

Điểm nhấn trong đêm bế mạc 31/5 bắt đầu từ khung giờ 19 giờ 00 phút với chương trình trao quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 . Phần quà được phân bổ đều cho học sinh tại ba phường Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa với số lượng 05 em mỗi đơn vị . Ngay sau đó, vào lúc 19 giờ 10 phút, ban tổ chức đã tiến hành tôn vinh và trao Giấy khen của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh cho 15 gia đình văn hóa tiêu biểu đáp ứng Khung tiêu chuẩn của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP . Danh sách vinh danh bao gồm 09 hộ tại ba phường Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa (mỗi phường 3 hộ) cùng 06 hộ đại diện cho các phường Xuân Hương, Langbiang, Lâm Viên (Đà Lạt), Bình Thuận, Mũi Né và Phú Thủy (mỗi phường 1 hộ) . Ban tổ chức cũng đã tiến hành tổng kết và trao giải hội thi nấu ăn trước đó với cơ cấu gồm 04 giải A, 06 giải B, 10 giải C và 03 giải phụ .

Toàn bộ chuỗi sự kiện được vận hành theo Kế hoạch số 102/KH-BCĐ do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc ký ban hành dưới danh nghĩa Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh .

Về mặt thực hiện hậu cần, Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức chính, dưới sự điều phối trực tiếp của ông Lê Thành Hiệp (Giám đốc Trung tâm) và bà Trần Tú Trinh (Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa) . Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2026 đã bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết hợp nguồn ngân sách đối ứng của địa phương và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp .

Kết quả triển khai đợt cao điểm này của các cơ quan thành viên và Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được tổng hợp gửi về cơ quan thường trực trước ngày 10/7/2026 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định .