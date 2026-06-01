Ngày 1/6 hơn 16 nghìn sĩ tử Hà Nội bước vào cuộc đua tranh suất lớp 10 chuyên

Sáng 1/6, hơn 16 nghìn sĩ tử chính thức bước vào môn thi đầu tiên để tranh suất vào lớp 10 THPT chuyên năm 2026 của Hà Nội.

Bình Nguyên

Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, hôm nay (1/6) các thí sinh có nguyện vọng vào lớp chuyên tiếp tục tham dự bài thi môn chuyên tương ứng với ngành học đã đăng ký để cạnh tranh những suất học tại 4 trường THPT chuyên của thành phố..

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 4 trường THPT chuyên gồm: Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây. Sở GD&ĐT thành phố đã thành lập 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi cho hơn 16 nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Buổi sáng ngày 1/6, tại các điểm thi diễn ra các môn thi gồm: Ngữ văn; Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học); ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ). Mỗi môn làm trong 150 phút.

Buổi chiều thí sinh dự thi các môn: Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học); Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, Địa lí) và tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Hôm nay, các thí sinh cuộc đua tranh suất lớp 10 chuyên. Ảnh giaoducthoidai.vn
Năm nay, học sinh được đăng ký dự tuyển vào tối đa 2 trong 4 trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội. Thí sinh có thể lựa chọn cùng một môn chuyên ở hai trường khác nhau hoặc đăng ký các môn chuyên khác nhau nếu lịch thi không trùng.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn thi chung (hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2, khiến kết quả bài thi chuyên đóng vai trò quyết định trong cuộc đua vào các lớp chuyên.

Trước đó, trong hai ngày 30-31/5, hơn 123.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, môn Toán có 123.673/124.082 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,67%. Toàn kỳ thi ghi nhận 4 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi và 5 thí sinh được hỗ trợ y tế vì lý do sức khỏe.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập trong khoảng từ ngày 19 đến 22/6.

Mời độc giả xem video Học sinh cấp 2,3 chất lượng cao Hà Nội phải đạt chuẩn Tiếng Anh ngang Đại học
