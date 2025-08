Người phụ nữ ở Hải Phòng bị hai thiếu niên cướp hơn 4 triệu đồng khi đi chợ

Ngày 5/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Nam An Phụ vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ tại cổng trường mầm non thôn Vũ Thành, phường Nam An Phụ.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2009 và Tô Minh Quân, sinh năm 2010, cùng trú tại thôn Kim Đậu, phường Nam An Phụ.

Các đối tượng Phạm Gia Bảo, Tô Minh Quân

Thông tin ban đầu khoảng 5h40 ngày 30/6, bà H.T.M (sinh năm 1959, trú tại Kinh Môn, Hải Dương cũ) đạp xe đi chợ. Đến khu vực cổng trường mầm non thuộc thôn Vũ Thành, phường Nam An Phụ, bà M bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật làn nhựa bên trong có ví vải đựng hơn 4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, biên lai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Nam An Phụ xác minh, làm rõ và khẩn trương tổ chức truy bắt hai đối tượng trên, thu giữ được toàn bộ tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng Phạm Gia Bảo, Tô Minh Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng Phạm Gia Bảo, Tô Minh Quân để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ: