Xã hội

Người phụ nữ bán "giấy mời xem diễu binh", chiếm đoạt hơn 135 triệu

Phan Hạnh Thương nhận 135 triệu đồng, hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, Thương dùng tiền để chi tiêu cá nhân, không trả bất kỳ giấy mời nào cho khách. ‎

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán “giấy mời xem diễu binh”.

chiem-doat.jpg
Đối tượng Phan Hạnh Thương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức của người dân để chiếm đoạt tài sản.

chiem-doat2.jpg
Công an Hà Nội làm việc với Phan Hạnh Thương.

Kết quả điều tra xác định, Phan Hạnh Thương chính là người đứng sau tài khoản Facebook “Phan Hanh Thuong”, đăng tin rao bán “giấy mời” với giá 2 triệu đồng/tấm. Để tạo niềm tin, Thương viện lý do “giấy mời được người quen cho, tặng”, thậm chí yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước.

Thương còn lôi kéo thêm một người khác tham gia “gom khách” nhằm mở rộng việc lừa đảo.

Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

vietnamnet.vn
