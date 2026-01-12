Hà Nội

Xã hội

Bắt hai người bán ma túy từ tin báo của học viên cai nghiện ở Phú Thọ

Từ nguồn tin của học viên cai nghiện, Công an xã Chân Mộng bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép heroin.

Nguyễn Hinh

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 12/1 cho biết, Công an xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Phú Thọ bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép heroin.

snapedit-1768142876220.png
Hai đối tượng mua bán tàng trữ trái phép heroin.

Trước đó, từ nguồn tin của các học viên cai nghiện, khoảng 16h55 ngày 8/1, tại tuyến đường liên xã thuộc khu 9 Vân Đồn, xã Chân Mộng, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Đ.V.D. (SN 1982, trú tại khu 9 Vân Đồn, xã Chân Mộng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích bán.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,082g ma túy loại heroin, 01 điện thoại di động và 1 xe mô tô.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an đã triệu tập P.H.T. (SN 1982, trú tại khu 8 Vân Đồn, xã Chân Mộng) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, P.H.T. khai nhận đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho Đ. V. D. để sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn.

Tiến hành test nhanh chất ma túy bằng phương pháp thử nước tiểu, kết quả cho thấy cả Đ.V.D. và P.H.T. đều dương tính với chất ma túy, loại heroin. Hiện Công an xã Chân Mộng đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

