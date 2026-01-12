Ô tô đỗ trước nhà bị kẻ lạ đập phá, chủ xe thiệt hại gần 50 triệu đồng

Ô tô của người dân đỗ trước nhà ở phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ bị kẻ lạ đập phá, gây hư hỏng nặng và thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một ô tô bị đập phá trước nhà dân trên đường Phan Đăng Lưu.

Theo trình báo của ông L.Đ.C (trú tại phường Trường Vinh, khoảng 6h sáng cùng ngày, một đối tượng lạ mặt mặc áo mưa, đội mũ và che kín mặt đã dùng vật cứng phá hỏng đèn xe, kính chắn gió cùng một số bộ phận ngoại thất của ô tô anh đang đỗ trước nhà.

Truy tìm đối tượng mặc áo mưa, đập phá ô tô ở Nghệ An. (ảnh cắt từ clip)



Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt, ghi nhận hiện trường và tiến hành xác minh, truy tìm nghi phạm.

Ông C. cho biết, trước đó không có mâu thuẫn với ai, chỉ có việc sang nhờ một hộ kinh doanh karaoke cạnh nhà giảm tiếng ồn vào đêm trước. Ông ước tính tổng thiệt hại cho chiếc xe gần 50 triệu đồng sau khi đưa đến hãng sửa chữa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.