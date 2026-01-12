Hà Nội

Xã hội

Làm giả hồ sơ tuyển dụng lao động, 3 đối tượng bị tạm giữ

Công an tỉnh Ninh Bình vừa tạm giữ 3 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hải Ninh

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng gồm: Bàn Văn Mạnh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng; Dương Nguyên Lâm, sinh năm 1998 và Đặng Thị Trang, sinh năm 1999, cùng trú tại tổ dân phố Nhật Tựu, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình.

777.jpg
Cơ quan Công an tiến hành các biện pháp điều tra đối với 3 đối tượng

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Dương Nguyên Lâm và Đặng Thị Trang làm nghề tuyển dụng công nhân cho các công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3, 4, tỉnh Ninh Bình. Quá trình làm việc, Lâm và Trang thuê Bàn Văn Mạnh làm nhân viên tuyển dụng lao động.

Để giảm chi phí, rút ngắn thời gian tuyển dụng và nhanh chóng thu lợi nhuận, đến khoảng tháng 7/2025, Dương Nguyên Lâm lên mạng xã hội đặt mua các loại con dấu giả. Sau đó, khi có người đăng ký tuyển dụng, Lâm và Trang yêu cầu người lao động tự điền thông tin và sử dụng các con dấu giả như văn phòng công chứng, công chứng viên, con dấu sao y bản chính, bản sao, con dấu ngày, tháng… để làm giả hồ sơ xin việc.

Đến khoảng tháng 10/2025, Bàn Văn Mạnh không làm thuê cho Lâm và Trang mà tự lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng, đồng thời mua các loại con dấu giả để làm hồ sơ giả, nhằm thu lợi bất chính từ hoạt động tuyển dụng lao động cho các công ty.

Hành vi của Dương Nguyên Lâm, Đặng Thị Trang và Bàn Văn Mạnh đã có dấu hiệu vi phạm của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị Cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng như: Con dấu giả của một số cơ quan, tổ chức; nhiều loại giấy tờ, tài liệu giả; máy móc, thiết bị cùng nhiều vật chứng. Các đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

