Xã hội

Bắt giữ 4 đối tượng liên quan ma túy trong vòng 48 giờ

Chỉ trong 2 ngày, Công an xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã bắt 4 đối tượng liên quan ma túy, thu giữ hêrôin và xử lý các hành vi vi phạm.

Thanh Hà

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Sơn Lâm (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 04 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 02/01/2026, Công an xã Sơn Lâm bắt quả tang Lo Đức Long (SN 2006), trú tại bản Tân Tiến, xã Sơn Lâm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,15 gam hêrôin.

images2076922-gen-h-ma-tuy1.jpg
Đối tượng Lo Đức Long tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, vào khoảng 15h30 ngày 03/01/2026, Công an xã Sơn Lâm phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng gồm: Lữ Cáng Hai (SN 2001), Lô Văn Tuyến (SN 2001) và Lương Huy Thìn (SN 2000), cùng trú tại bản Tân Ngọc, xã Sơn Lâm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

images2076923-ma-tuy-son-lam.jpg
Các đối tượng: Lô Văn Tuyến, Lương Huy Thìn và Lữ Cáng Hai tại Cơ quan Công an.

Hiện, Công an xã Sơn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: VTV1)
#ma túy #Công an #Nghệ An #thanh niên #thu giữ #phát hiện

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá nhóm mua bán ma túy có 'hàng nóng' ở Quảng Trị

Đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng L.Q.T. và H.M.T đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

image.png
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông Phú Thọ bắt kẻ mang ma túy, hồng phiến

Quá trình tuần tra đêm, CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy đá và hồng phiến.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện đối tượng mang ma túy đá, hồng phiến.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Vĩnh Phúc, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe mô tô BKS 33K1-8517 do P.ĐT. (SN 1986, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu phối hợp kiểm tra, đối tượng bất ngờ bỏ chạy.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây mua bán ma túy, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 1.200 viên hồng phiến.

Ngày 09/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 07/01, lực lượng Công an đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (SN 1987, trú tại thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 18 viên nén màu hồng được cất giấu trong túi quần của đối tượng.

Xem chi tiết

