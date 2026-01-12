Bắt giữ 4 đối tượng liên quan ma túy trong vòng 48 giờ

Chỉ trong 2 ngày, Công an xã Sơn Lâm (Nghệ An) đã bắt 4 đối tượng liên quan ma túy, thu giữ hêrôin và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Sơn Lâm (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 04 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 ngày 02/01/2026, Công an xã Sơn Lâm bắt quả tang Lo Đức Long (SN 2006), trú tại bản Tân Tiến, xã Sơn Lâm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,15 gam hêrôin.

Đối tượng Lo Đức Long tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, vào khoảng 15h30 ngày 03/01/2026, Công an xã Sơn Lâm phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng gồm: Lữ Cáng Hai (SN 2001), Lô Văn Tuyến (SN 2001) và Lương Huy Thìn (SN 2000), cùng trú tại bản Tân Ngọc, xã Sơn Lâm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng: Lô Văn Tuyến, Lương Huy Thìn và Lữ Cáng Hai tại Cơ quan Công an.

Hiện, Công an xã Sơn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá đường dây ma túy lớn: