Rò rỉ lớn về điện thoại gập Motorola Razr 2026 hé lộ mọi chi tiết

Mẫu điện thoại Motorola Razr 2026 vừa bị rò rỉ sau khi một nhà bán lẻ trực tuyến đăng tải danh sách sản phẩm, tiết lộ gần như toàn bộ chi tiết về thiết bị này.

Motorola Razr 2026 đã lộ diện hoàn toàn, hé lộ thiết kế quen thuộc cùng những nâng cấp như chip Dimensity mới và viên pin lớn 4.800mAh. Thiết bị vẫn giữ màn hình trong 6,9 inch và màn hình phụ 3,6 inch. Dự kiến, máy sẽ ra mắt vào ngày 29/4 cùng loạt sản phẩm Razr, với thời điểm mở bán được tiết lộ là 21/5.

Thông tin rò rỉ cho thấy Razr 2026 sẽ có các màu xám, xanh lá và trắng, ngoài ra có thể còn có thêm phiên bản màu hồng. Về thiết kế, không có nhiều bất ngờ khi hình ảnh của Razr 2026 đã xuất hiện trước đó, nhưng thông số kỹ thuật mới thực sự là điểm đáng chú ý.

Motorola Razr 2026 hé lộ mọi chi tiết bởi một nhà bán lẻ trực tuyến.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6,9 inch với tần số quét 120Hz và độ phân giải 2640 x 1080. Màn hình phụ vẫn là tấm nền 3,6 inch, tần số quét 90Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.700 nit. Đây là thông số tương tự năm ngoái, điều này không phải là điểm trừ bởi Motorola vốn đã có màn hình ngoài thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc điện thoại gập.

Một trong những thay đổi lớn nhất nằm ở phần cứng bên trong. Razr 2026 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7450X, kết hợp với 8GB RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 3.1.

Dù chưa đạt đến tầm flagship, cấu hình này vẫn hứa hẹn mang lại hiệu năng tốt hơn so với thế hệ trước.

Nếu phải chọn một điểm nâng cấp đáng kể nhất, đó chính là thời lượng pin. Razr 2026 sở hữu viên pin 4.800mAh, tăng đáng kể so với mức 4.500mAh của Razr 2025. Dù con số không quá lớn, nhưng với điện thoại gập, mỗi cải tiến nhỏ đều rất quan trọng.

Thời lượng pin vốn là điểm yếu cố hữu của dòng máy này, nên đây là nâng cấp rất đáng giá. Trong khi đó, thông số sạc không thay đổi, vẫn hỗ trợ sạc nhanh có dây 30W và sạc không dây 15W.

Về camera, Motorola trang bị cho Razr 2026 cụm camera kép phía sau đều 50MP, cùng camera trước 32MP. Máy đạt chuẩn IP48, mang lại khả năng kháng bụi và nước ở mức nhất định.

Razr 2026 sẽ chạy Android 16 với giao diện Hello UI của Motorola, tích hợp các tính năng như Bluetooth 5.4, NFC, hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM.

Về giá bán, một nguồn tin rò rỉ gần đây cho biết Razr 2026 sẽ có giá 799,99 USD, tăng 100 USD so với phiên bản năm ngoái.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng cộng đồng của chúng tôi. Vui lòng đọc Quy định Bình luận trước khi đăng bài.

"Đập hộp" Motorola RAZR phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026.

​