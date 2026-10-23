Người lính ươm mầm tri thức ở những ngôi trường biên giới

Từ sáng kiến ban đầu đến nay đã có hơn 200 học sinh ở 7 điểm trường nhận được hỗ trợ từ mô hình "ươm mầm tri thức" của Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền.

Từ những chuyến công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng tại các xã vùng biên giới như xã Giang Thành và phường Hà Tiên (huyện Giang Thành, Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ) Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền và các cán bộ thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (Quân khu 9) nhận thấy một thực tế, dù đã có những điểm trường mới được Nhà nước xây dựng khang trang, chắc chắn và tiện nghi, nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng.

Khi tìm hiểu sâu hơn ở cấp cơ sở, cũng như tiếp xúc với người dân địa phương, Thượng úy Huyền nắm bắt được nguyên nhân chính khiến các em không tiếp tục đi học xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều trường hợp phải phụ giúp bố mẹ, một số khác lại không có phương tiện đi lại.

Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lê Huyền trao quà cho các em thuộc mô hình “Ươm mầm tri thức” tại đặc khu Kiên Hải năm 2026.

Từ thực tế này, Thượng úy Huyền đã báo cáo với Đảng ủy Phòng Tham mưu về những khó khăn mà con em đồng bào dân tộc gặp phải. Đồng thời đưa ra bản kế hoạch triển khai Mô hình “Ươm mầm tri thức” để có thể tiếp sức giúp các em trở lại trường.

Sau khi nhận được sự nhất trí, ủng hộ cao trong Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mô hình bắt đầu đưa vào triển khai từ tháng 6/2023 và được nhân rộng ra Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ các cơ quan Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang duy trì các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Một trong những khó khăn của mô hình trong giai đoạn đầu triển khai là việc vận động kinh phí. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, các nhà hảo tâm thấy được hiệu quả thiết thực, cùng với đó việc quản lý, sử dụng kinh phí chặt chẽ, hợp lý nên ngày càng tin tưởng và đồng hành chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, Mô hình được triển khai thí điểm tại Trường Tiểu học Thuận Yên, phường Hà Tiên. Và đến nay, đã được mở rộng ra các điểm trường khác trên toàn tỉnh, đồng thời số lượng các em được nhận hỗ trợ vì thế cũng tăng lên nhiều.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay thực hiện, Thượng úy Huyền cùng đồng đội đã phối hợp cùng phòng Giáo dục, đến các điểm trường, khảo sát tình hình, thu thập những thông tin của các em nhỏ, sau đó tập hợp và kết nối những hoàn cảnh này đến với các nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội.

Các thành viên trong mô hình chính là những người tiên phong trong việc nhận hỗ trợ các em nhỏ, đồng thời kêu gọi những mạnh thường quân thành lập Quỹ học bổng cho các em trong 03 năm học liên tiếp (2023-2026) với tổng kinh phí là 2.000.000 đồng/1 năm. Mô hình hoạt động này đang được duy trì cho đến hôm nay và đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo các nhà hảo tâm trên cả nước.

Đến nay, đã có 7 điểm trường (Hà Tiên, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Châu Thành, Hòn Đất, Rạch Giá) với 980 suất học bổng được trao với sự cam kết từ các mạnh thường quân sẵn sàng tài trợ và ủng hộ kinh phí dài hạn xuyên suốt qua các năm học của các em. Đến tháng 10/2026 tổng tài trợ cho giáo dục hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả nhìn thấy rõ nhất là các em học sinh không còn phải đi bộ mỗi ngày hơn 2km đến trường như trước đây, quần áo mặc đến trường cũng tươm tất hơn, tập sách đầy đủ và ngăn nắp. Các gia đình vì thế cũng yên tâm tạo điều kiện để các em được đến trường.

Quá trình thực hiện Mô hình luôn có sự giám sát chặt chẽ từ Đảng ủy Phòng Tham mưu, các nhà hảo tâm và những thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở. Hàng tháng, quý đều có báo cáo tài chính công khai, minh bạch và được thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông.

Đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Kiên Hải trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn đặc khu Kiên Hải 2026.

Ý tưởng sáng tạo về Mô hình “Ươm mầm tri thức” đã được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành từ Quân khu đến địa phương mang đến nhiều ý nghĩa to lớn, đưa hình ảnh tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang gần gũi hơn với bà con nhân dân vùng biên giới. Xây dựng hình ảnh đẹp "Ở đâu dân cần, dân khó, có Bộ đội".

Điều quan trọng là, qua mô hình này đã xây dựng được một cộng đồng gần 100 nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc sẵn sàng ủng hộ, đồng hành để triển khai giúp cho giáo dục vùng biên giới phát triển ở những vùng khó. Tăng tỉ lệ chuyên cần của học sinh mầm non tại các huyện biên giới theo thống kê từ 45% lên 100%.