Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Người lính ươm mầm tri thức ở những ngôi trường biên giới

Từ sáng kiến ban đầu đến nay đã có hơn 200 học sinh ở 7 điểm trường nhận được hỗ trợ từ mô hình "ươm mầm tri thức" của Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền.

Trà Khánh

Từ những chuyến công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng tại các xã vùng biên giới như xã Giang Thành và phường Hà Tiên (huyện Giang Thành, Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ) Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền và các cán bộ thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (Quân khu 9) nhận thấy một thực tế, dù đã có những điểm trường mới được Nhà nước xây dựng khang trang, chắc chắn và tiện nghi, nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học giữa chừng.

Khi tìm hiểu sâu hơn ở cấp cơ sở, cũng như tiếp xúc với người dân địa phương, Thượng úy Huyền nắm bắt được nguyên nhân chính khiến các em không tiếp tục đi học xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều trường hợp phải phụ giúp bố mẹ, một số khác lại không có phương tiện đi lại.

hoi-phu-nu-trao-hoc-bong-uom-mam-tri-thuc-tai-dac-khu-kien-hai-2an-giang-qk9.jpg
Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lê Huyền trao quà cho các em thuộc mô hình “Ươm mầm tri thức” tại đặc khu Kiên Hải năm 2026.

Từ thực tế này, Thượng úy Huyền đã báo cáo với Đảng ủy Phòng Tham mưu về những khó khăn mà con em đồng bào dân tộc gặp phải. Đồng thời đưa ra bản kế hoạch triển khai Mô hình “Ươm mầm tri thức” để có thể tiếp sức giúp các em trở lại trường.

Sau khi nhận được sự nhất trí, ủng hộ cao trong Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mô hình bắt đầu đưa vào triển khai từ tháng 6/2023 và được nhân rộng ra Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

hiphnt1.jpg
Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ các cơ quan Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang duy trì các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Một trong những khó khăn của mô hình trong giai đoạn đầu triển khai là việc vận động kinh phí. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, các nhà hảo tâm thấy được hiệu quả thiết thực, cùng với đó việc quản lý, sử dụng kinh phí chặt chẽ, hợp lý nên ngày càng tin tưởng và đồng hành chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, Mô hình được triển khai thí điểm tại Trường Tiểu học Thuận Yên, phường Hà Tiên. Và đến nay, đã được mở rộng ra các điểm trường khác trên toàn tỉnh, đồng thời số lượng các em được nhận hỗ trợ vì thế cũng tăng lên nhiều.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay thực hiện, Thượng úy Huyền cùng đồng đội đã phối hợp cùng phòng Giáo dục, đến các điểm trường, khảo sát tình hình, thu thập những thông tin của các em nhỏ, sau đó tập hợp và kết nối những hoàn cảnh này đến với các nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội.

Các thành viên trong mô hình chính là những người tiên phong trong việc nhận hỗ trợ các em nhỏ, đồng thời kêu gọi những mạnh thường quân thành lập Quỹ học bổng cho các em trong 03 năm học liên tiếp (2023-2026) với tổng kinh phí là 2.000.000 đồng/1 năm. Mô hình hoạt động này đang được duy trì cho đến hôm nay và đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo các nhà hảo tâm trên cả nước.

Đến nay, đã có 7 điểm trường (Hà Tiên, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Châu Thành, Hòn Đất, Rạch Giá) với 980 suất học bổng được trao với sự cam kết từ các mạnh thường quân sẵn sàng tài trợ và ủng hộ kinh phí dài hạn xuyên suốt qua các năm học của các em. Đến tháng 10/2026 tổng tài trợ cho giáo dục hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả nhìn thấy rõ nhất là các em học sinh không còn phải đi bộ mỗi ngày hơn 2km đến trường như trước đây, quần áo mặc đến trường cũng tươm tất hơn, tập sách đầy đủ và ngăn nắp. Các gia đình vì thế cũng yên tâm tạo điều kiện để các em được đến trường.

Quá trình thực hiện Mô hình luôn có sự giám sát chặt chẽ từ Đảng ủy Phòng Tham mưu, các nhà hảo tâm và những thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở. Hàng tháng, quý đều có báo cáo tài chính công khai, minh bạch và được thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông.

hoi-phu-nu-trao-hoc-bong-uom-mam-tri-thuc-tai-dac-khu-kien-hai-an-giang-qk9.jpg
Đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Kiên Hải trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn đặc khu Kiên Hải 2026.

Ý tưởng sáng tạo về Mô hình “Ươm mầm tri thức” đã được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành từ Quân khu đến địa phương mang đến nhiều ý nghĩa to lớn, đưa hình ảnh tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang gần gũi hơn với bà con nhân dân vùng biên giới. Xây dựng hình ảnh đẹp "Ở đâu dân cần, dân khó, có Bộ đội".

Điều quan trọng là, qua mô hình này đã xây dựng được một cộng đồng gần 100 nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc sẵn sàng ủng hộ, đồng hành để triển khai giúp cho giáo dục vùng biên giới phát triển ở những vùng khó. Tăng tỉ lệ chuyên cần của học sinh mầm non tại các huyện biên giới theo thống kê từ 45% lên 100%.

Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền là sĩ quan trưởng thành từ chiến sĩ nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đầu năm 2017, Huyền vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật và là nữ công dân duy nhất của Kiên Giang trong hàng ngũ hơn 1.000 công dân nhập ngũ.

Từ binh nhì, binh nhất, hạ sĩ quan, qua đào tạo, tôi luyện của môi trường quân đội và sự nỗ lực không ngừng giúp Huyền ngày càng trưởng thành, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện Thượng úy Huyền là cán bộ Chính trị Phòng Tham mưu, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

#ươm mầm tri thức #xã biên giới #tỉnh An Giang #bộ độ Cụ Hồ #Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tăng cường năng lực tuyên truyền Đề án 1219 tại các tỉnh biên giới đất liền

Sáng 20/8, Tổng Cục Chính trị tổ chức Hội nghị khai mạc tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền Đề án 1219 khu vực miền Bắc.

Tại Tuyên Quang, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (gọi tắt là Đề án 1219) năm 2026, khu vực miền Bắc.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức tập huấn, dự và phát biểu khai mạc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới ở Tuyên Quang

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân trên địa bàn, đặc biệt tại 17 xã biên giới.

Ngày 19/8, đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền" (Đề án 1219) tại tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh biên giới thuộc Quân khu 2 và các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Bộ đội biên phòng trình diễn võ thuật tại giao lưu biên giới Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có màn trình diễn võ thuật đặc sắc.

Ngay sau lễ đón và các hoạt động tại Cửa khẩu Thanh Thủy, sáng 10/7, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu, đã đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).

kto-br_265a0022.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới