Bộ đội biên phòng trình diễn võ thuật tại giao lưu biên giới Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có màn trình diễn võ thuật đặc sắc.

Ngay sau lễ đón và các hoạt động tại Cửa khẩu Thanh Thủy, sáng 10/7, đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu, đã đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An).

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Tại đây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào cùng đoàn đại biểu hai nước đã chụp ảnh với cán bộ, chiến sĩ; tham quan biểu diễn võ thuật; nghe báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

Đại biểu hai đoàn tham quan biểu diễn võ thuật.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An trình diễn võ khí công.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Trung tá Thái Văn Hoàng, Phó đồn trưởng, bày tỏ vinh dự và tự hào được đón hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý 13,748km đường biên giới; 6 mốc quốc giới, từ mốc quốc giới số 457 đến 462.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý 13,748km đường biên giới; 6 mốc quốc giới, từ mốc quốc giới số 457 đến 462; chính diện tiếp giáp với bản Sopteng, xã Nam On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay của Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao quà tặng lực lượng trình diễn võ thuật.

Nhân dịp đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã tặng quà phục vụ công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

*Cũng trong sáng 10/7, đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và bản Sopteng, xã Nam On, huyện Xaychamphone (tỉnh Bolykhamxay, Lào), đồng thời giao lưu cùng nhân dân biên giới.

Bà con nhân dân biên giới chào mừng hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Khi đoàn đại biểu hai nước đến nhà văn hóa thôn Thủy Phong, đông đảo nhân dân địa phương cầm cờ, hoa vẫy chào, cùng hô vang khẩu hiệu “Việt - Lào đoàn kết, đoàn kết; Việt - Lào samakkhi, samakkhi”.

Trong không khí vui tươi của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, đã cùng người dân địa phương hòa mình vào không gian văn hóa biên cương với trò chơi ném còn, bi sắt, nhảy sạp Nghệ An, múa Lamvong truyền thống của đất nước Lào anh em, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết bền chặt, keo sơn, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham gia các trò chơi truyền thống và giao lưu với người dân biên giới.

Hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu hai nước đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương hai bên biên giới, gồm các loại nông sản sạch, dược liệu quý từ đại ngàn, các mặt hàng thủ công truyền thống độc đáo của xã Kim Bảng, xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An), những sản vật nương rẫy đậm đà hương vị truyền thống của xã Nam On (Lào).

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu đã trao những con bò giống khỏe mạnh, được chăm sóc kỹ lưỡng, tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu trao bò giống tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng và Sơn Lâm (Nghệ An).

Tại Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và bản Sopteng, xã Nam On, huyện Xaychamphone (tỉnh Bolykhamxay, Lào), các đại biểu hai nước đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện chương trình kết nghĩa giữa hai địa phương, nhất là trong giao lưu, phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới, những hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới.

Những kết quả nổi bật mà hai địa phương ở khu vực giáp biên Việt Nam - Lào đạt được thời gian qua đã thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, gắn bó, hợp tác và sẻ chia giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới; khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa trong xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.