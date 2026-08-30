Người Hà Nội “foodtour tại chỗ”, nghỉ lễ 2/9 vẫn thưởng thức đặc sản

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi, một bộ phận người Hà Nội chọn “foodtour tại chỗ”, thưởng thức đặc sản các vùng miền ngay trong Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9.

Không đi xa vẫn có thể “foodtour”

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là dịp để nhiều người lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn những chuyến đi xa. Với một bộ phận người Hà Nội, kỳ nghỉ là cơ hội để khám phá ẩm thực vùng miền ngay tại thành phố.

Thay vì dành nhiều thời gian cho việc di chuyển, đặt phòng hay xây dựng lịch trình, nhiều người tìm đến các địa điểm phục vụ món ăn đặc trưng của nhiều tỉnh, thành. Một buổi ăn uống cùng gia đình, bạn bè vì thế có thể trở thành một “foodtour tại chỗ”.

Từ ẩm thực miền Trung, miền Tây đến các món ăn mang phong vị Nam Bộ, thực khách tại Hà Nội có nhiều lựa chọn để thay đổi khẩu vị mà không cần rời khỏi thành phố.

Không đi xa, nhiều người Hà Nội chọn cách “foodtour” đặc sản các vùng miền tại chỗ.

Bánh xèo tôm nhảy mang phong vị Quy Nhơn, bánh xèo miền Tây, canh cá rô đồng kiểu Hưng Yên, bánh canh ghẹ hay các món ốc theo phong cách Sài Gòn... là những lựa chọn được nhiều thực khách quan tâm khi muốn trải nghiệm món mới trong những ngày nghỉ.

Điểm thuận tiện của hình thức này là thời gian linh hoạt, dễ sắp xếp và phù hợp với những nhóm khách không có nhu cầu hoặc không đủ thời gian cho một chuyến du lịch dài ngày.

Không chỉ dừng ở một món ăn, các nhóm bạn hoặc gia đình có thể gọi nhiều món để cùng thưởng thức. Chi phí theo đó phụ thuộc vào địa điểm, số lượng người và cách gọi món.

Tại một địa chỉ phục vụ các món ốc và hải sản theo phong cách miền Nam ở Hà Nội, mức chi tiêu trung bình được ghi nhận khoảng 250.000 đồng/người. Một nhóm 5 người từng dùng bữa tại đây với tổng hóa đơn khoảng 1,2 triệu đồng. Anh Hiếu, một thực khách, cho biết nhóm của anh lựa chọn quán để có thể cùng nhau thưởng thức nhiều món.

Với nhóm ít người, chi phí có thể được điều chỉnh tùy theo số lượng món gọi. Anh Văn Thái, 25 tuổi, một thực khách tại Hà Nội, cho biết khi đi hai người tới ốc Dì Tú, mức chi tiêu dao động khoảng 130.000-300.000 đồng/người. Anh đánh giá cao món càng ghẹ sốt tiêu, trong khi món ốc hương sốt trứng muối chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng.

Với bánh xèo tôm nhảy hoặc các món đặc sản khác, thực khách cũng có thể đi theo nhóm, gọi một số món đặc trưng rồi chia sẻ. Cách ăn này giúp nhiều người có cơ hội thử thêm món mà vẫn chủ động được ngân sách.

Những trường hợp trên cho thấy chi phí cho một buổi “foodtour tại chỗ” không cố định. Người đi ít có thể lựa chọn một vài món chính, trong khi nhóm đông thường gọi nhiều món để cùng thưởng thức. Đây cũng là lợi thế của việc khám phá ẩm thực trong thành phố: thực khách có thể chủ động thời gian, địa điểm và mức chi tiêu.

Nghỉ lễ theo cách nhẹ nhàng hơn

“Foodtour tại chỗ” không phải hình thức mới ở Hà Nội. Thành phố vốn có nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ đặc sản từ các vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, vào những dịp nghỉ lễ, nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm ăn uống mới có thể trở nên rõ nét hơn khi nhiều người có thêm thời gian dành cho gia đình và bạn bè.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nhóm bạn không muốn dành nhiều thời gian cho việc di chuyển, một điểm đến ẩm thực trong thành phố có thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu gặp gỡ, ăn uống và trải nghiệm.

Nghỉ lễ theo cách nhẹ nhàng hơn được nhiều người lựa chọn dù được nghỉ 5 ngày.

Đối với những người ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ, việc thử một món ăn đặc trưng của địa phương khác cũng là cách tạo thêm trải nghiệm mới thay vì chỉ lựa chọn những địa điểm quen thuộc.

Thay vì phải xây dựng một lịch trình kéo dài nhiều ngày, thực khách có thể bắt đầu bằng một bữa ăn, lựa chọn món theo sở thích rồi kết hợp với các hoạt động khác trong ngày.

Ở góc độ tiêu dùng, đây là lựa chọn có tính linh hoạt cao. Người dân có thể cân đối số lượng món, số người tham gia và mức chi tiêu mà không phát sinh các khoản chi cho phương tiện di chuyển hay lưu trú.

Đặc sản vùng miền bước vào đời sống đô thị

Sự hiện diện ngày càng đa dạng của món ăn vùng miền tại Hà Nội cũng giúp thực khách có thêm lựa chọn trong nhu cầu ăn uống và trải nghiệm. Không chỉ tìm kiếm một bữa ăn ngon, nhiều người còn quan tâm đến nguồn gốc món ăn, cách chế biến và những nét đặc trưng của từng vùng đất.

Từ góc độ kinh doanh, việc đưa đặc sản địa phương đến các đô thị lớn giúp những món ăn vốn gắn với một địa phương cụ thể tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn. Với thực khách, đây lại là cách trải nghiệm văn hóa ẩm thực mà không nhất thiết phải thực hiện một chuyến đi dài.

Tuy nhiên, việc một bộ phận người dân lựa chọn ăn uống tại Hà Nội trong dịp lễ không đồng nghĩa nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng giảm. “Foodtour tại chỗ” phù hợp với nhóm khách muốn có trải nghiệm ngắn, chủ động hoặc không có kế hoạch đi xa; trong khi những người có nhu cầu nghỉ dưỡng vẫn có thể lựa chọn các điểm đến ngoài thành phố.

Với những người ở lại Hà Nội dịp 2/9, một vòng khám phá đặc sản vùng miền vì thế có thể trở thành cách tận hưởng kỳ nghỉ đơn giản và linh hoạt: không cần chuẩn bị lịch trình phức tạp, không mất nhiều thời gian di chuyển nhưng vẫn có cơ hội trải nghiệm những hương vị mới ngay trong thành phố.