Cá dầm xanh đặc sản “ngũ quý hà thủy” giá cao vẫn hút khách

Cá dầm xanh – loài cá từng được xếp vào nhóm “ngũ quý hà thủy”. Dù giá bán lên tới vài trăm nghìn đồng/kg, loại cá đặc sản này vẫn khá đắt khách.

Cá dầm xanh – đặc sản sông suối từng dùng để tiến vua

Cá dầm xanh (tên khoa học: Spinibarbus denticulatus) là loài cá nước ngọt thuộc họ cá chép, sinh sống chủ yếu ở các sông suối nước chảy xiết tại vùng núi.

Tại Việt Nam, cá dầm xanh thường xuất hiện ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc và miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình hay Quảng Nam.

Loài cá đặc sản, cá tiến vua, xưa kia là "ngũ quý hà thủy".

Theo nhiều tài liệu ẩm thực truyền thống, cá dầm xanh từng được xếp vào nhóm “ngũ quý hà thủy” – tức 5 loài cá quý hiếm sống ở các dòng sông lớn, cùng với các loài nổi tiếng như cá anh vũ, cá lăng, cá chiên và cá bỗng. Đây cũng là những sản vật từng được dùng để tiến vua trong lịch sử.

Cá có thân dài, vảy ánh xanh nhạt nên được gọi là cá dầm xanh. Loài cá này thường sống ở tầng đáy sông suối, nơi có nhiều ghềnh đá và dòng nước chảy mạnh.

Theo những người đánh bắt, cá dầm xanh khá khó bắt vì chúng sống ở khu vực nhiều đá ngầm và có sức bơi khỏe. Khi mắc lưới, cá có thể vùng vẫy mạnh khiến lưới bị rách.

Nhờ môi trường sống tự nhiên, thịt cá dầm xanh được nhiều thực khách đánh giá săn chắc, ít xương dăm và có vị ngọt đậm. Đặc biệt, loài cá này chủ yếu ăn rong rêu và khoáng chất bám trên đá dưới lòng sông nên thịt cá có hương vị khá đặc trưng.

Trong tự nhiên, cá dầm xanh phát triển khá chậm nhưng có thể đạt trọng lượng 6–7 kg mỗi con.

Giá cao vẫn hút khách

Những năm gần đây, cá dầm xanh trở thành loại cá đặc sản được nhiều nhà hàng và người tiêu dùng tại các đô thị lớn tìm mua.

Theo khảo sát trên thị trường, giá cá dầm xanh hiện dao động khoảng 300.000 – 500.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Với những con cá lớn hoặc hàng đánh bắt tự nhiên, giá có thể cao hơn.

Một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm đặc sản cho biết loại cá này thường được các nhà hàng đặt mua để chế biến nhiều món ăn như cá dầm xanh nướng than, om măng chua, hấp hoặc kho.

Chị Hương, một người kinh doanh thực phẩm đặc sản tại Hà Nội cho biết cá dầm xanh không phải lúc nào cũng có sẵn.

“Cá chủ yếu là hàng đánh bắt tự nhiên nên số lượng khá hạn chế. Mỗi lần có hàng về thường được khách quen đặt trước”, chị Hương nói.

Theo chị Hương, khách mua loại cá này phần lớn là những người thích thưởng thức đặc sản sông suối hoặc mua để đãi khách trong các dịp đặc biệt.

Không chỉ nhà hàng, nhiều người tiêu dùng cũng tìm mua cá dầm xanh vì cho rằng đây là loại cá “sạch”, sống trong môi trường tự nhiên.

Anh Tuấn (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết anh từng đặt mua cá dầm xanh sau khi được bạn bè giới thiệu.

“Cá này thịt chắc và ngọt hơn nhiều loại cá nuôi. Giá hơi cao nhưng thỉnh thoảng mua về nấu ăn đổi vị cũng đáng”, anh Tuấn chia sẻ.

Đặc sản sông suối ngày càng được ưa chuộng

Theo giới kinh doanh thực phẩm, xu hướng tìm mua đặc sản tự nhiên từ vùng núi và sông suối đang ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn.

Bên cạnh cá dầm xanh, nhiều loại cá suối khác như cá lăng, cá chiên hay cá bỗng cũng có giá khá cao nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Thịt của cá dầm xanh còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, protein, canxi, chất béo, chất khoáng, vitamin…

Tuy nhiên, do nguồn cá dầm xanh chủ yếu phụ thuộc vào việc đánh bắt tự nhiên nên sản lượng khá hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá loại cá này thường duy trì ở mức cao.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cho rằng nếu việc nuôi thương phẩm cá dầm xanh được phát triển bài bản, loài cá này có thể trở thành sản phẩm đặc sản mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho nhiều địa phương miền núi.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tự nhiên ngày càng tăng, những loại đặc sản sông suối như cá dầm xanh đang dần trở thành mặt hàng có giá trị trên thị trường. Với mức giá lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi kg nhưng vẫn được săn tìm, loài cá này cho thấy sức hút không nhỏ của các đặc sản vùng miền đối với người tiêu dùng tại các đô thị.