Từng bị e dè vì ngoại hình, sinh vật này nay thành đặc sản đắt đỏ bậc nhất

Sá sùng sinh vật ẩn dưới cát biển Quảng Ninh dù ngoại hình gây e dè vẫn là đặc sản đắt đỏ, giá tới 6 triệu đồng/kg, được giới sành ăn săn lùng.

Vẻ ngoài gây tranh cãi, giá trị lại thuộc hàng “đỉnh cao”

Tại các vùng biển như Vân Đồn, Quan Lạn (Quảng Ninh), sá sùng từ lâu đã được xem là một trong những đặc sản độc đáo và đắt đỏ bậc nhất. Loài sinh vật này sống sâu trong lớp cát ven biển, chỉ để lộ những dấu vết nhỏ trên bề mặt, rất khó phát hiện nếu không có kinh nghiệm.

Ảnh Internet

Với thân hình dài, mềm, màu nâu nhạt và luôn trong trạng thái co giãn, sá sùng dễ khiến nhiều người liên tưởng đến giun đất. Chính ngoại hình này khiến không ít người lần đầu tiếp xúc cảm thấy “e ngại”. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, sá sùng lại sở hữu chất lượng thịt được đánh giá rất cao.

Khi chế biến, thịt sá sùng cho vị ngọt thanh tự nhiên, hậu vị sâu, không tanh gắt như nhiều loại hải sản khác. Đặc biệt, vị ngọt này không gắt mà dịu, tạo cảm giác thanh nhẹ nhưng vẫn đậm đà yếu tố khiến nó trở thành nguyên liệu được nhiều đầu bếp cao cấp ưa chuộng.

“Gia vị vàng” của ẩm thực truyền thống

Không chỉ là thực phẩm, sá sùng còn được xem như một loại “gia vị tự nhiên” quý hiếm. Từ xa xưa, khi chưa có các loại bột nêm hay chất tạo ngọt công nghiệp, người Việt đã sử dụng sá sùng khô để nấu nước dùng.

Chỉ cần vài con sá sùng rang thơm rồi thả vào nồi nước, hương vị lập tức trở nên thanh và sâu hơn rõ rệt. Đây là bí quyết giúp nhiều món ăn truyền thống như phở, bún, canh hải sản đạt được độ ngon “chuẩn vị”.

Trong giới ẩm thực, sá sùng thường được ví như “địa sâm” cách gọi thể hiện giá trị dinh dưỡng và độ quý hiếm. Không ít nhà hàng sẵn sàng chi số tiền lớn để có được nguyên liệu này, phục vụ các món ăn cao cấp.

Ảnh suckhoevadoisong

Nghề săn “lộc biển” đầy vất vả

Để thu hoạch sá sùng, người dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Thời điểm lý tưởng là khi thủy triều rút, thường vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi đó, họ sẽ quan sát mặt cát để tìm những lỗ nhỏ dấu hiệu cho thấy sá sùng đang ẩn bên dưới.

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm. Người đào phải thao tác nhanh nhưng chính xác, tránh làm đứt thân sá sùng vì sẽ làm giảm giá trị thương phẩm. Ngoài ra, việc đứng hàng giờ trên bãi cát, dưới nắng gió khắc nghiệt cũng khiến công việc trở nên nặng nhọc.

Nguồn khai thác chủ yếu vẫn là tự nhiên, trong khi sản lượng ngày càng hạn chế. Điều này khiến sá sùng trở thành loại đặc sản không dễ tìm mua, nhất là vào những thời điểm trái vụ.

Ảnh reviewvilla

Giá cao ngất ngưởng, vẫn “cung không đủ cầu”

Sau khi thu hoạch, sá sùng phải trải qua nhiều công đoạn chế biến phức tạp như làm sạch cát, lộn ruột, rửa nhiều lần rồi mới đem phơi hoặc sấy khô. Quá trình này không chỉ tốn công mà còn làm hao hụt đáng kể khối lượng.

Theo người dân địa phương, phải cần khoảng 10–12kg sá sùng tươi mới cho ra 1kg khô. Chính tỷ lệ hao hụt lớn này là một trong những nguyên nhân đẩy giá thành lên cao.

Hiện nay, sá sùng khô trên thị trường có giá dao động từ 5,5 - 6 triệu đồng/kg, thậm chí cao hơn vào mùa khan hiếm hoặc loại chất lượng cao. Sá sùng tươi cũng có giá không hề rẻ, thường ở mức vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi kg.

Dù vậy, mặt hàng này vẫn luôn được săn đón, đặc biệt trong giới sành ăn và các nhà hàng cao cấp. Không chỉ là nguyên liệu chế biến, sá sùng còn được chọn làm quà biếu sang trọng nhờ giá trị cao và tính đặc sản vùng miền.

Khi được chế biến đúng cách, sá sùng mang lại trải nghiệm vị giác rất riêng: vừa dai nhẹ, vừa giòn, lại có độ ngọt tự nhiên lan tỏa. Có thể dùng để nướng, xào, nấu canh hoặc làm nước dùng, mỗi cách chế biến đều mang đến một sắc thái hương vị khác nhau.

Chính sự độc đáo này đã giúp sá sùng vượt qua rào cản về hình thức, trở thành một trong những đặc sản “đắt xắt ra miếng” của ẩm thực Việt Nam.