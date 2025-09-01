[INFOGRAPHIC] Xiaomi Smart Band 10 Vòng đeo tay “10 năm bất bại”

Sau hơn 10 năm và hàng chục phiên bản, Xiaomi Smart Band 10 tiếp tục khẳng định vị thế “vua vòng đeo tay giá rẻ”.
Hoa hậu Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino chụp ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Muốn có trải nghiệm thoải mái và lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh 2/9, bạn nhất định phải chuẩn bị đủ 7 món đồ “must-have” này.
Hacker có thể thử hàng triệu mật khẩu chỉ trong vài giây nhờ Brute Force Attack. Nếu dùng mật khẩu yếu, dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng bị mở toang.
SpaceX trở thành trụ cột không thể thay thế của Mỹ, nắm hơn 80% vụ phóng và ảnh hưởng trực tiếp tới NASA, Lầu Năm Góc cùng ngành công nghiệp vũ trụ.
Galaxy Buds Core mang đến trải nghiệm âm thanh trọn vẹn với thiết kế nhỏ gọn, tính năng chống ồn chủ động và hỗ trợ Galaxy AI.
Cả thế giới còn chưa thể làm tốt với điện thoại gập đôi, Huawei đã lên lịch cho mẫu smartphone gập 3 danh tiếng của họ.
Hơn 19 triệu lượt tải 77 ứng dụng Android chứa mã độc đã bị Google xóa bỏ, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng cần kiểm tra và gỡ ngay nếu lỡ cài đặt.
Thuế quan mới có thể tăng chi phí cho trung tâm dữ liệu, nhưng với Thung lũng Silicon, nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua AI còn “đáng sợ” hơn nhiều.
Từ đĩa than, cassette, CD đến MP3 và streaming, hành trình thưởng thức âm nhạc của thế hệ 7X, 8X phản chiếu rõ sự đổi thay công nghệ.
Australia quản lý đến 10% bề mặt đại dương trên thế giới, do đó việc đưa các thiết bị tự động không người lái vào giám sát lãnh hải là hết sức cần thiết.
Google công bố đã tối ưu để mỗi prompt AI tiêu thụ ít năng lượng hơn 33 lần, tương đương chỉ bằng 9 giây xem TV, giảm gánh nặng môi trường.
Nvidia vừa tung ra Jetson AGX Thor có khả năng giúp máy móc nhìn, nghĩ và hành động như con người, mở ra cuộc đua AI vật lý với giá 3.499 USD.
Các nhà vật lý Đại học Münster (Đức) tạo ra mã QR chỉ 5,38 micromet vuông, nhỏ hơn tế bào hồng cầu và được Guinness công nhận kỷ lục thế giới.
Hơn 1 triệu nhân viên Google, Microsoft, Goldman Sachs tại Bengaluru phải đi làm 14,5 km hết 4 giờ và không có nước máy để sử dụng.
Trải nghiệm thực tế cho thấy Spotlight trên macOS 26 không chỉ tìm kiếm nhanh hơn mà còn biến thành trung tâm thao tác, vượt xa Windows Search.
Để smartphone trong túi quần, túi áo hay balo là thói quen phổ biến, nhưng nếu không tắt một số tính năng, bạn có thể đối mặt nguy cơ hao pin và hỏng máy.
Chiếc kính thông minh này chứng tỏ sự hấp dẫn bởi giá cả phải chăng lại còn nhiều chức năng hơn cả Ray-ban của Meta.
Khảo sát của Kaspersky cho thấy AI có thể giúp du khách tối ưu hành trình, nhưng sự cảnh giác là điều không thể thiếu khi sử dụng công nghệ này.
Tựa game xây dựng đình đám Anno 1800 bất ngờ bùng nổ trên Steam khi giảm giá tới 90, thu hút lượng người chơi tăng vọt chưa từng thấy.
Cuktech 10 Ultra được các "dân chơi" công nghệ săn đón trong những ngày vừa qua vì nó: đẹp, mạnh, thông minh và... biết nói chuyện với app.
Tưởng chừng biến mất vì smartphone, máy ảnh số cũ lại gây sốt trở lại nhờ mang đến cảm giác hoài niệm và chất “không hoàn hảo” đầy cảm xúc.