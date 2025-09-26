Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xiaomi 17 Pro và Pro Max, 2 màn hình, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh nhất

Số hóa

Xiaomi 17 Pro và Pro Max, 2 màn hình, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh nhất

Bộ đôi Xiaomi 17 Pro và Pro Max gây chú ý với màn hình phụ toàn chiều rộng ở mặt lưng, camera tele 5x thiết kế mới, pin siêu lớn cùng sạc nhanh 100W.

Tuệ Minh
Bên cạnh Xiaomi 17 là phiên bản màn hình nhỏ tiêu chuẩn, Xiaomi còn ra mắt thêm 2 model Pro nữa là Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Cả 2 model Pro đều trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất thế giới.
Bên cạnh Xiaomi 17 là phiên bản màn hình nhỏ tiêu chuẩn, Xiaomi còn ra mắt thêm 2 model Pro nữa là Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Cả 2 model Pro đều trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất thế giới.
Điểm đặc biệt nằm ở màn hình phụ đặt sau máy, mang đến nhiều trải nghiệm mới như chụp selfie bằng camera chính, điều khiển nhạc, hẹn giờ, xem thông báo, thậm chí biến thành máy chơi game mini.
Điểm đặc biệt nằm ở màn hình phụ đặt sau máy, mang đến nhiều trải nghiệm mới như chụp selfie bằng camera chính, điều khiển nhạc, hẹn giờ, xem thông báo, thậm chí biến thành máy chơi game mini.
Màn hình phía trước cũng bắt mắt nhờ tấm nền LTPO 6,3 inch với tần số quét 1-120Hz. Màn hình sử dụng vật liệu phát quang M10 và có thể đạt độ sáng 3.500nit với chế độ làm mờ DC ở mức thấp hơn.
Màn hình phía trước cũng bắt mắt nhờ tấm nền LTPO 6,3 inch với tần số quét 1-120Hz. Màn hình sử dụng vật liệu phát quang M10 và có thể đạt độ sáng 3.500nit với chế độ làm mờ DC ở mức thấp hơn.
Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Xiaomi đã tăng cường hàm lượng silicon trong pin và đạt dung lượng 6.300mAh trên bản Pro và 7.300mAh trên Pro Max. Máy cũng sạc siêu nhanh với công suất lên đến 100W khi sạc có dây (theo chuẩn Xiaomi hoặc PPS) và 50W khi sạc không dây.
Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Xiaomi đã tăng cường hàm lượng silicon trong pin và đạt dung lượng 6.300mAh trên bản Pro và 7.300mAh trên Pro Max. Máy cũng sạc siêu nhanh với công suất lên đến 100W khi sạc có dây (theo chuẩn Xiaomi hoặc PPS) và 50W khi sạc không dây.
Máy có thể sạc ngược 22,5W, cả có dây và không dây. Chip quản lý pin Surge G2 đảm bảo pin luôn trong tình trạng tốt (ít nhất 80% dung lượng) ngay cả sau 2.000 chu kỳ sạc.
Máy có thể sạc ngược 22,5W, cả có dây và không dây. Chip quản lý pin Surge G2 đảm bảo pin luôn trong tình trạng tốt (ít nhất 80% dung lượng) ngay cả sau 2.000 chu kỳ sạc.
Cả 2 phiên bản đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất , vừa được công bố.
Cả 2 phiên bản đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất , vừa được công bố.
Cụm camera sau gồm cảm biến chính Light Fusion 950L 50 MP, ống kính Leica Summilux f/1.67 có OIS, camera periscope 50 MP với zoom quang 5x (khả năng chụp macro 20 cm) và camera góc siêu rộng 50 MP. Camera trước cũng nâng cấp lên 50 MP. Ngoài ra, máy tích hợp cảm biến ToF 3D.
Cụm camera sau gồm cảm biến chính Light Fusion 950L 50 MP, ống kính Leica Summilux f/1.67 có OIS, camera periscope 50 MP với zoom quang 5x (khả năng chụp macro 20 cm) và camera góc siêu rộng 50 MP. Camera trước cũng nâng cấp lên 50 MP. Ngoài ra, máy tích hợp cảm biến ToF 3D.
Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max mang màn hình chính LTPO OLED 6,9 inch 12-bit, cùng màn hình phụ 2,9 inch. Camera giữ nguyên cảm biến chính 50 MP, nhưng ống kính tele periscope sử dụng cảm biến lớn hơn (ISOCELL GN8 1/2") và khẩu độ f/2.6, cho chất lượng cải thiện.
Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max mang màn hình chính LTPO OLED 6,9 inch 12-bit, cùng màn hình phụ 2,9 inch. Camera giữ nguyên cảm biến chính 50 MP, nhưng ống kính tele periscope sử dụng cảm biến lớn hơn (ISOCELL GN8 1/2") và khẩu độ f/2.6, cho chất lượng cải thiện.
Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, với khả năng chịu nước ngọt ở độ sâu 4 m (17 Pro) và 6 m (17 Pro Max). Xiaomi 17 Pro: 12/256 GB giá 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng), 12/512 GB giá 5.300 tệ (19,6 triệu đồng), 16/512 GB giá 5.600 tệ (20,7 triệu đồng), 16/1 TB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng).
Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, với khả năng chịu nước ngọt ở độ sâu 4 m (17 Pro) và 6 m (17 Pro Max). Xiaomi 17 Pro: 12/256 GB giá 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng), 12/512 GB giá 5.300 tệ (19,6 triệu đồng), 16/512 GB giá 5.600 tệ (20,7 triệu đồng), 16/1 TB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng).
Xiaomi 17 Pro Max: 12/512 GB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng), 16/512 GB giá 6.300 tệ (23,3 triệu đồng), 16/1 TB giá 7.000 tệ (25,8 triệu đồng). Máy đã mở bán trực tuyến tại Trung Quốc, thời gian ra mắt quốc tế dự kiến sẽ cao hơn mức giá quy đổi.
Xiaomi 17 Pro Max: 12/512 GB giá 6.000 tệ (22,2 triệu đồng), 16/512 GB giá 6.300 tệ (23,3 triệu đồng), 16/1 TB giá 7.000 tệ (25,8 triệu đồng). Máy đã mở bán trực tuyến tại Trung Quốc, thời gian ra mắt quốc tế dự kiến sẽ cao hơn mức giá quy đổi.
Tóm gọn tất cả thông tin cấu hình của bộ đôi Xiaomi 17 Pro và Pro Max.
Tuệ Minh
#xiaomi #Xiaomi 17 #Xiaomi 17 Pro #Xiaomi 17 Pro Max

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT