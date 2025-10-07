Hà Nội

Xiaomi 15T Pro giá 13 triệu khiến iPhone và Samsung “toát mồ hôi”

Số hóa

Xiaomi 15T Pro giá 13 triệu khiến iPhone và Samsung “toát mồ hôi”

Chỉ với mức giá bằng một nửa flagship của Apple và Samsung, Xiaomi 15T Pro vẫn sở hữu camera 50MP, zoom quang 5x, chip mạnh và màn hình sáng nhất phân khúc.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi tiếp tục khiến thị trường chao đảo với 15T Pro, chiếc điện thoại có phần cứng “vượt cấp” nhưng giá chỉ từ 13 triệu đồng.
Máy được trang bị camera tele 50MP zoom quang 5x, zoom chất lượng quang học 10x và cảm biến chính 50MP hợp tác cùng Leica.
Những tấm ảnh so sánh với iPhone 17 Pro và Pixel 10 Pro XL cho thấy Xiaomi không hề kém cạnh, thậm chí nổi bật nhờ độ tương phản và chi tiết tốt.
Thiết kế khung nhôm, mặt kính Gorilla Glass 7i và khả năng kháng nước IP68 giúp máy bền bỉ hơn nhiều đối thủ cùng tầm giá.
Màn hình 6,83 inch tần số quét 144Hz và độ sáng 3.200 nits mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà, rực rỡ hơn cả iPhone 17 bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Cáo-Foxtek)
Sức mạnh đến từ chip MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3nm, RAM 12GB và bộ nhớ UFS 4.1 giúp máy chiến tốt mọi tựa game nặng.(Ảnh: Cáo-Foxtek)
Pin 5.500 mAh sạc nhanh 90W có dây và 50W không dây, chỉ cần 15 phút để nạp lại 50% năng lượng.(Ảnh: Cáo-Foxtek)
Với loạt tính năng AI, khả năng liên lạc ngoại tuyến và hiệu năng “vượt giá tiền”, Xiaomi 15T Pro đang thực sự đe dọa ngôi vương của iPhone và Samsung.(Ảnh: Cáo-Foxtek)
#Xiaomi 15T Pro #giá rẻ #smartphone cao cấp #camera 50MP #chip Dimensity 9400+ #màn hình 144Hz

