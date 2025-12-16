Người đầu tiên trên thế giới có 600 tỷ USD là ai?

Việc SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trở thành cú hích lớn nhất đối với khối tài sản của Elon Musk, lần đầu cán mốc 600 tỷ USD.

Theo Forbes, ngày 15/12, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 600 tỷ USD, sau khi xuất hiện thông tin startup hàng không vũ trụ SpaceX của ông nhiều khả năng sẽ lên sàn với mức định giá khoảng 800 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk hiện nắm 42% cổ phần công ty này. Forbes nhận xét đây là bước tiến lớn của Musk trên con đường hướng tới danh hiệu người sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Danh sách tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index cũng ghi nhận tài sản của Elon Musk tăng 167 tỷ USD trong ngày 15/12, lên 638 tỷ USD. Từ đầu năm, CEO Tesla đã có thêm 205 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất thế giới.

Elon Musk là người đầu tiên trên thế giới có 600 tỷ USD. Ảnh: Getty Image

Tính đến 12h trưa 15/12 (giờ Mỹ), tổng giá trị tài sản ròng của Elon Musk được Forbes ước tính đạt 677 tỷ USD, tăng thêm khoảng 168 tỷ USD sau một ngày.

Khối tài sản của Elon Musk còn được thúc đẩy nhờ khoảng 12% cổ phần tại hãng xe điện Tesla. Dù doanh số có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 13% từ đầu năm đến nay.

Tháng 11 vừa qua, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Elon Musk. Đây được xem là gói lương thưởng doanh nghiệp lớn nhất lịch sử, qua đó thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn biến Tesla thành "gã khổng lồ" về trí tuệ nhân tạo và robot.

Ngoài các công ty trên, tỷ phú công nghệ còn lãnh đạo startup xAI, nắm 53% cổ phần trong này. Họ đang thảo luận về kế hoạch huy động thêm 15 tỷ USD, định giá công ty tại 230 tỷ USD.

Vượt mốc tài sản ròng 600 tỷ USD chỉ là cột mốc mới nhất trong chuỗi những thành tựu mà Elon Musk đã đạt được trong nửa thập kỷ qua.

Tài sản của Musk đạt 24,6 tỷ USD vào tháng 3/2020. Cổ phiếu Tesla tăng vọt đã giúp ông trở thành người thứ năm trên thế giới có tài sản ròng 100 tỷ USD vào tháng 8 cùng năm.

Sau đó, ông lần đầu tiên trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 1/2021, với tài sản ròng gần 190 tỷ USD.

Tháng 9/2021, Musk trở thành người thứ ba trên thế giới có tài sản ròng 200 tỷ USD (Jeff Bezos của Amazon và Bernard Arnault người Pháp của tập đoàn hàng hóa xa xỉ LVMH).

Elon Musk tiếp tục đạt mốc 300 tỷ USD vào tháng 11/2021, 400 tỷ USD vào tháng 12/2024 và 500 tỷ USD vào tháng 10.

Hiện tại, Elon Musk đang tiến gần hơn đến việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ thay vì mất danh hiệu người giàu nhất thế giới. Musk đang dẫn trước người đứng thứ hai hiện tại, đồng sáng lập Google Larry Page, với khối tài sản ước tính 252 tỷ USD, tới 425 tỷ USD.

Với việc chỉ còn thiếu 23 tỷ USD nữa để đạt mốc 700 tỷ USD, Musk có thể sẽ không phải chờ đợi lâu cho cột mốc quan trọng tiếp theo.