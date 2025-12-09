Hà Nội

Con số biết nói trong "siêu đám cưới" của tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc

Kinh doanh

Con số biết nói trong "siêu đám cưới" của tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc

Siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, một siêu đám cưới của tỷ phú Ấn Độ diễn ra tại Phú Quốc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ảnh: Tapchihangkhong
Đây được xem là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất từng diễn ra tại Phú Quốc, cả về số lượng nhân sự, chi phí lẫn mức độ đầu tư. Ảnh: Znews
Để đưa khách đến đảo ngọc, gia đình tỷ phú Ấn Độ sử dụng 8 chuyên cơ riêng và 4 máy bay thuê chuyến từ Ấn Độ. Ảnh: Znews
Hơn 40 nghệ sĩ, DJ và nhóm biểu diễn được mời sang để phục vụ các buổi tiệc tối và chương trình nghệ thuật. Ảnh: Znews
Lễ cưới được triển khai song song tại 5 không gian. Mỗi không gian mang một concept trang trí riêng biệt, với tổng chi phí trang trí set-up ước tính hơn 2 triệu USD. Ảnh: Urcandy
Trong 7 ngày diễn ra lễ cưới, có khoảng 1.131 khách mời từ Ấn Độ đến dự và được tổ chức như một siêu sự kiện quốc tế hơn là một lễ cưới riêng tư. Ảnh: Znews
Tổng số nhân sự phục vụ cho lễ cưới ước tính khoảng 5.000 người, bao gồm đội ngũ từ Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Ảnh: Znews
Hệ thống hậu cần, bếp, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng được triển khai theo tiêu chuẩn của sự kiện quốc tế, với quy mô khó thấy tại đám cưới thông thường. Ảnh: ThanhnienViet
Công tác chuẩn bị cho lễ cưới kéo dài khoảng 1 tháng, bao gồm 18 ngày thi công bãi biển và 15 ngày dựng quảng trường và không gian ngoài trời. Ảnh: Urcandy
Khác với kiểu cưới thông thường, toàn bộ sự kiện cho lễ cưới được xây dựng theo dạng "tùy chỉnh toàn phần". Menu ẩm thực thay đổi 3–4 lần mỗi ngày, kết hợp đầu bếp từ nhiều quốc gia. Ảnh: ThanhnienViet
#Lễ cưới xa hoa tại Phú Quốc #Chi phí và quy mô tổ chức #Đám cưới quốc tế và nghệ sĩ quốc tế #Hệ thống hậu cần và dịch vụ chuyên nghiệp #Thiết kế và trang trí sự kiện đẳng cấp #tỷ phú Ấn Độ

