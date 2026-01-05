Ba doanh nghiệp ở Đồng Nai bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Với hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 3 doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 300 triệu đồng.

Ngày 05/01, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, xử phạt Công ty TNHH BH Solar LLC số tiền 150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm “thực hiện dự án trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư”.

Ảnh minh hoạ.

Xử phạt Công ty TNHH Junxin Việt Nam 95 triệu đồng đối với hành vi “khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Kê khai khống vốn điều lệ có giá trị 78.000.000.000 đồng”.

Xử phạt Công ty TNHH Cùng Lộc 85 triệu đồng với hành vi vi phạm “không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH BH Solar LLC, Công ty TNHH Junxin Việt Nam và Công ty TNHH Cùng Lộc thực hiện nghiêm quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video doanh nghiệp xả thải ở Hưng Yên: