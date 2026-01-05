Hơn 84 tỷ đồng một con cá ngừ vây xanh tại Nhật Bản

Con cá ngừ vây xanh 243kg đã được bán giá kỷ lục 3,2 triệu USD tại chợ Toyosu trong phiên đấu đầu năm 2026, khiến nhiều người choáng váng.

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá kỷ lục 510,3 triệu yên (3,2 triệu USD hay hơn 84 tỷ đồng) trong phiên đấu giá đầu tiên của năm tại chợ cá Toyosu ở Tokyo hôm thứ Hai (5/1).

Chủ nhà hàng sushi đã mạnh tay chi tiền mua con cá ngừ với hy vọng khách hàng của họ sẽ ấn tượng với món hàng đắt giá này.

Con cá ngừ nặng 243 kg, được đánh bắt ngoài khơi Oma thuộc tỉnh Aomori (ở phía đông bắc Nhật Bản), đã thuộc về Tập đoàn Kiyomura, công ty có trụ sở tại Tokyo chuyên điều hành chuỗi nhà hàng sushi Sushizanmai.

Ông Kiyoshi Kimura (giữa) - Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura chụp ảnh cùng con cá ngừ 243 kg vào sáng 5/1. Ảnh: Kyodonews

Ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura cho biết: "Con cá ngừ đầu tiên của năm mới luôn mang lại may mắn. Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ thưởng thức và được tiếp thêm năng lượng từ nó".

Con cá ngừ được xẻ thịt tại chi nhánh chính của Sushizanmai ở khu Tsukiji và phân phối tới các nhà hàng trong hệ thống trên toàn Nhật Bản.

Đáng chú ý, dù chi ra số tiền kỷ lục, công ty cho biết sẽ bán cá cho khách hàng với mức giá thông thường.

Theo chính quyền thành phố Tokyo, mức giá trúng thầu năm nay là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu để so sánh vào năm 1999. Con số này cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yên (khoảng 2,12 triệu USD) đạt được vào năm 2019, trong phiên đấu giá đầu năm mới đầu tiên ở Toyosu sau khi chợ cá Tsukiji nổi tiếng được di dời.

Phiên đấu giá ngày 5/1 bắt đầu từ lúc 5h10 với hàng loạt cá ngừ được bày sẵn, không khí náo nhiệt bởi những màn ngã giá sôi nổi của người mua kẻ bán. Sự kiện thường niên này cũng thu hút đông đảo du khách quốc tế tới theo dõi.

Theo thông lệ, người tham gia đấu giá thường chi mạnh tay tại phiên đấu giá đầu năm. Đây được xem là cách để cầu may và cũng là cơ hội tiếp thị vàng cho nhà hàng.

Giá đấu thầu đã phục hồi mạnh mẽ trong những năm gần đây, sau khi bị sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Mức giá cao nhất vào năm 2023 chỉ đạt 36 triệu yen (khoảng 229.280 USD), sau đó tăng lên 114,2 triệu yen (khoảng 727.380 USD) vào năm 2024 và 207 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD) vào năm 2025.