Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Hơn 84 tỷ đồng một con cá ngừ vây xanh tại Nhật Bản

Con cá ngừ vây xanh 243kg đã được bán giá kỷ lục 3,2 triệu USD tại chợ Toyosu trong phiên đấu đầu năm 2026, khiến nhiều người choáng váng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá kỷ lục 510,3 triệu yên (3,2 triệu USD hay hơn 84 tỷ đồng) trong phiên đấu giá đầu tiên của năm tại chợ cá Toyosu ở Tokyo hôm thứ Hai (5/1).

Chủ nhà hàng sushi đã mạnh tay chi tiền mua con cá ngừ với hy vọng khách hàng của họ sẽ ấn tượng với món hàng đắt giá này.

Con cá ngừ nặng 243 kg, được đánh bắt ngoài khơi Oma thuộc tỉnh Aomori (ở phía đông bắc Nhật Bản), đã thuộc về Tập đoàn Kiyomura, công ty có trụ sở tại Tokyo chuyên điều hành chuỗi nhà hàng sushi Sushizanmai.

ca-ngu.jpg
Ông Kiyoshi Kimura (giữa) - Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura chụp ảnh cùng con cá ngừ 243 kg vào sáng 5/1. Ảnh: Kyodonews

Ông Kiyoshi Kimura, Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura cho biết: "Con cá ngừ đầu tiên của năm mới luôn mang lại may mắn. Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ thưởng thức và được tiếp thêm năng lượng từ nó".

Con cá ngừ được xẻ thịt tại chi nhánh chính của Sushizanmai ở khu Tsukiji và phân phối tới các nhà hàng trong hệ thống trên toàn Nhật Bản.

Đáng chú ý, dù chi ra số tiền kỷ lục, công ty cho biết sẽ bán cá cho khách hàng với mức giá thông thường.

Theo chính quyền thành phố Tokyo, mức giá trúng thầu năm nay là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu để so sánh vào năm 1999. Con số này cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yên (khoảng 2,12 triệu USD) đạt được vào năm 2019, trong phiên đấu giá đầu năm mới đầu tiên ở Toyosu sau khi chợ cá Tsukiji nổi tiếng được di dời.

Phiên đấu giá ngày 5/1 bắt đầu từ lúc 5h10 với hàng loạt cá ngừ được bày sẵn, không khí náo nhiệt bởi những màn ngã giá sôi nổi của người mua kẻ bán. Sự kiện thường niên này cũng thu hút đông đảo du khách quốc tế tới theo dõi.

Theo thông lệ, người tham gia đấu giá thường chi mạnh tay tại phiên đấu giá đầu năm. Đây được xem là cách để cầu may và cũng là cơ hội tiếp thị vàng cho nhà hàng.

Giá đấu thầu đã phục hồi mạnh mẽ trong những năm gần đây, sau khi bị sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Mức giá cao nhất vào năm 2023 chỉ đạt 36 triệu yen (khoảng 229.280 USD), sau đó tăng lên 114,2 triệu yen (khoảng 727.380 USD) vào năm 2024 và 207 triệu yen (khoảng 1,3 triệu USD) vào năm 2025.

#Đấu giá cá ngừ vây xanh kỷ lục Nhật Bản #Giá trị cao của cá ngừ đầu năm mới #Thương vụ mua bán cá ngừ nổi bật #Ảnh hưởng của đấu giá đến ngành sushi #Xu hướng giá cá ngừ qua các năm #Tác động của COVID-19 đến giá cá ngừ

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới