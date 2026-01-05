Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 600 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội có sự phân hóa mạnh giữa các loại hình doanh nghiệp, cao nhất hơn 600 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm nay thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với mức kỷ lục 614 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đứng thứ hai với mức thưởng cao nhất là 286 triệu đồng/người. Đây cũng là khối có mức thưởng bình quân cao nhất thị trường, đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội cao nhất hơn 600 triệu đồng. Ảnh minh họa

Đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng có phần ổn định hơn. Cụ thể, khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người, mức cao nhất ghi nhận là 103 triệu đồng/người.

Khối Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 45 triệu đồng/người và mức bình quân đạt 3,7 triệu đồng/người.

Năm 2025, mức lương cao nhất ghi nhận ở khối dân doanh với 230 triệu đồng/tháng, tiếp đến là doanh nghiệp FDI 225 triệu đồng.

Doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối lần lượt đạt 46,5 triệu và 45 triệu đồng. Còn ở ngưỡng tiền lương thấp, thu nhập người lao động các khối dao động 5,5-6,6 triệu đồng/tháng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân tại các khối dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI ghi nhận mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất là 37 triệu đồng/người, theo sau là khối dân doanh với mức 30 triệu đồng/người.

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch 2026. Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP HCM đạt 1,84 tỷ đồng/người, thuộc về một cá nhân làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận là 840 triệu đồng đối với khối doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Tây Ninh là 600 triệu đồng.