Người dân trải bạt, ngồi xuyên đêm trên vỉa hè chờ mua vàng

Gần một tuần nay, người dân TP HCM kéo nhau đi mua vàng dù giá cao kỷ lục. Một số người chờ xuyên đêm trước cửa tiệm để mua được vàng miếng SJC.

Chờ từ 10h đêm hôm trước để mua vàng

Hàng dài người xếp hàng mua vàng là hình ảnh diễn ra tại khu vực bên ngoài tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TP HCM) lúc hơn 8h sáng nay (4/9), bất chấp giá vàng trong nước trên đỉnh cao lịch sử.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 200 người đang chờ sẵn, đợi tới lượt vào mua vàng nhẫn. Để tránh tình trạng lộn xộn xảy ra, nhân viên cửa hàng đã phát phiếu mua vàng cho mỗi khách hàng. Mỗi lượt, chỉ có 6 người được vào bên trong mua vàng. Cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng.

Trước đó, sáng 1/9 (trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ), có hiện tượng hết vàng nhẫn trơn tại tiệm vàng Mi Hồng. Nhiều người tới mua phải ra về tay trắng. Một nhân viên tại đây cho hay, chưa biết khi nào có vàng nhẫn để bán tiếp.

Bên ngoài, bãi gửi xe của tiệm không còn một chỗ trống. Ảnh: Trần Chung

Còn tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TP HCM) lúc 9h sáng, cái lắc đầu liên tiếp là phản ứng của nhiều người khi bước ra khỏi điểm mua vàng.

“Tôi muộn giờ làm rồi. Hết kiên nhẫn xếp hàng nên tôi về luôn, không mua nữa”, chị Mai Phương - một người đến mua vàng nhẫn SJC, kể.

May mắn hơn, chị Thanh Bình (phường Xuân Hòa) đến chờ mua vàng nhẫn từ lúc 8h và đã ra về với sản phẩm ưng ý. Tuy nhiên, chị nói rằng SJC giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 5 phân vàng (nửa chỉ) trong ngày hôm nay nên ngày mai chị sẽ quay lại mua tiếp.

Đáng chú ý, cảnh xếp hàng mua vàng miếng SJC còn căng thẳng hơn cả mua nhu yếu phẩm. Cách cửa hàng SJC gần 10 số nhà, dòng người xếp hàng kéo dài trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai. Họ trải bạt xuống đất, ngồi cầm ô để chờ đợi đến lượt. Bên trong quầy giao dịch, khách cũng ngồi kín lối đi chờ tới lượt mua.

“Tôi xếp hàng từ 10h tối qua, giờ mới mua được 1 miếng vàng”, một khách hàng nữ chia sẻ rồi vội lên xe máy phóng đi. Có lẽ chị đã muộn giờ đi làm sáng nay.

Trước đó, ngày 28/8, PV cũng ghi nhận tình trạng xếp hàng mua vàng miếng SJC và nhẫn trơn tại các cửa hàng trên. Sau một tuần, lượng người đến giao dịch tại tiệm vàng ngày càng nhộn nhịp.

Khách hàng trải bạt trên vỉa hè, cầm ô chờ đến lượt mua vàng. Có người cho hay đã phải xếp hàng mua vàng từ 10h tối hôm trước. Ảnh: Trần Chung

Người dân chờ mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM) trong sáng 4/9. Ảnh: Trần Chung

Huy động cả nhà xếp hàng mua 4 chỉ vàng

Tại Hà Nội, trên phố vàng Trần Nhân Tông sáng nay, hàng trăm người dân xếp hàng chờ lấy số mua vàng. Tuy nhiên, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thông báo chỉ phát giới hạn 148 số.

Đầu giờ sáng, giá vàng bán ra tại đây là 12,85 triệu đồng/chỉ. Hơn 30 phút sau, giá vàng điều chỉnh tăng thêm 50.000 đồng/chỉ. Tới 9h, cửa hàng vàng niêm yết giá vàng ở mức 12,95 triệu đồng/chỉ. Nhân viên cửa hàng vội thông báo ngừng phát phiếu cho khách.

Bà Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, sau khi rút sổ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng, mấy ngày gần đây bà liên tục đi mua vàng. Vì cửa hàng chỉ bán tối đa 1 chỉ/người mỗi ngày nên bà cùng con gái thay nhau xếp hàng.

“Chỉ trong vài tuần mà giá vàng tăng lên 1 triệu đồng/chỉ. Nếu giá tiếp tục tăng, tôi phải huy động thêm con cháu ra xếp hàng mua hộ”, bà Mai nói.

Người dân xếp hàng lấy số để mua vàng. Ảnh: Duy Anh

Huy động cả gia đình bốn người đi xếp hàng, ông Nguyễn Văn Tùng (Đống Đa) may mắn lấy được bốn phiếu cuối cùng trong sáng nay. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, vợ ông Tùng yêu cầu cả nhà ra xếp hàng.

“Mỗi lần mua được vài chỉ, tích góp dần cũng thành số lượng lớn. Từ đầu năm tới nay, vợ chồng tôi đã mua được mấy lượng vàng”, ông Tùng cho biết.

Nhiều khách hàng không lấy được số để mua vàng thất vọng ra về. Bà Nguyễn Thị Hoa (Thanh Trì, Hà Nội) kể rằng, từ sáng sớm bà đã bắt xe buýt để đi mua vàng. Tuy nhiên, do đường tắc, bà tới muộn nên lỡ mất cơ hội lấy số. Bà đang chờ tới chiều để mua.

Nhân viên cửa hàng vàng cho hay, phần lớn khách tới để mua vàng. Người bán và mua vàng trang sức chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Chiều nay, cửa hàng vàng có thể tiếp tục bán ra nhưng giới hạn khoảng 50 khách.

Người dân đổ xô đi mua vàng dù giá đang ở đỉnh cao chưa từng có. Ảnh: Duy Anh

Tại cửa hàng vàng của thương hiệu Phú Quý, giá vàng nhẫn bán ra là 12,91 triệu đồng/chỉ. Số lượng khách hàng mua vàng tại đây không đông như Bảo Tín Minh Châu nhưng cũng bị giới hạn. Cửa hàng này còn bán bạc cho khách có nhu cầu đầu tư.

Trong khi đó, tại cửa hàng vàng của Doji, nhân viên bán hàng thông báo không giao dịch bán vàng SJC.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước liên tục ghi nhận những kỷ lục mới. Sáng nay (4/9), mở cửa phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức cao kỷ lục 132,4-133,9 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng vọt ngay cả khi sức mua của người dân không thực sự bùng nổ. Đây không hẳn là làn sóng đầu cơ ồ ạt mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng khan hiếm nguồn cung. Bên cạnh đó, áp lực từ tỷ giá USD/VND cũng khiến giá vàng trong nước khó giảm.